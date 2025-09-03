Marcos destaca la inversión en prevención de incendios en Ibias aunque reconoce que las medidas no han sido suficientes

La alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez ; el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos y el concejal de Ibias, Antonio Villar. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ha realizado este martes una visita a las zonas afectadas por los incendios forestales en Ibias, donde ha destacado la inversión que se ha hecho en materia de prevención, aunque ha reconocido que las medidas "no han sido suficientes".

En unas declaraciones remitidas a los medios, Marcos ha señalado que ahora el Principado está centrado en la recuperación de las zonas afectadas, a la espera de que la Administración Central establezca qué zonas son declaradas especialmente afectadas por emergencia de Protección Civil. "Habrá que recopilar todos los daños que se han producido con estos incendios", ha explicado.

En 2026, ha agregado, los ayuntamientos como Ibias recibirán partidas presupuestarias para impulsar medidas en materia de prevención, sobretodo de los núcleos rurales. Es, ha dicho, "un compromiso de todos" hacer que estos incendios "de nueva generación" no lleguen a los núcleos rurales.