La "marea verde" tomará las calles de San Martín del Rey Aurelio el 13 de septiembre para visibilizar la ELA

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La "marea verde" volverá a tomar las calles de San Martín del Rey Aurelio el próximo 13 de septiembre con la celebración de la marcha-carrera no competitiva ELA Principado de Asturias, una cita solidaria y deportiva que alcanza ya su novena edición y que se enmarca dentro de la Feria de Muestras y Exposiciones FEMEX.

La prueba, de carácter no competitivo y con una longitud de 4 kilómetros, partirá a las 12.30 horas desde el parque de El Florán, con un recorrido de baja dificultad que discurrirá por la ribera del río Nalón hasta Blimea y regresará por el Paseo de San Martín hasta el punto de inicio.

El Club de Atletismo Valle del Nalón, con Clara González al frente, volverá a encargarse del desarrollo técnico de la carrera, que cuenta con el patrocinio de Alcampo Valle del Nalón, que aportará las camisetas conmemorativas para los participantes, entre otros apoyos logísticos.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 10 de septiembre a través de la web empa-t.com, y de forma presencial los días 11, 12 y 13 en el polideportivo de Blimea, hasta 30 minutos antes del inicio. Se han puesto a la venta 300 dorsales a un precio de 10 euros, con derecho a camiseta técnica, dorsal y bolsa de avituallamiento. También se puede colaborar a través del dorsal cero.

La entrega de dorsales y camisetas se realizará en el polideportivo el viernes 12 (17.00 a 20.00 horas) y el sábado 13 a partir de las 10.00 horas.

La recaudación de esta edición, como ya ocurrió en las dos anteriores, irá destinada íntegramente a la Asociación ELA del Principado de Asturias.