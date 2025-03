María Calvo replica a Ferreira que "la presidencia de FADE no es política ni es un reality show"

OVIEDO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actual presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, FADE, y candidata a la reelección ha querido "reafirmar el compromiso con el respeto institucional, los procesos democráticos y, sobre todo, con las empresas asturianas". Calvo ha replicado al también candidato, José Manuel Ferreira, que "la presidencia de FADE no es política ni es un reality show. No lo ha sido nunca. Y no debe serlo ahora".

María Calvo respondía así a la petición de Ferreira de celebrar un debate público. "Nunca ha habido debates entre candidatos. ¿Por qué? Porque el diálogo real y constructivo se hace en el tú a tú, con cada empresa, con cada asociación, escuchando, entendiendo sus problemas y planteando propuestas útiles para lo que de verdad les importa. Vengo a trabajar, no a hacer espectáculo", ha subrayado Calvo.

La actual presidenta de FADE ha anunciado que presentará su programa electoral, bajo el título "Una Agenda con Propósito", el lunes 31 de marzo, "en el momento que establecen los estatutos, tras ser proclamada como candidata definitiva, con todas las garantías".

"No pienso saltarme ni un paso del proceso. Hacerlo sería faltar al respeto a este proceso electoral y a sus tiempos", ha afirmado la candidata que ha sido clara: "No creo que nadie me pueda dar lecciones de diálogo. Llevo años tendiendo puentes, facilitando consensos, aportando propuestas y trabajando por lo que de verdad importa que los problemas reales de nuestras empresas".

María Calvo ha confirmado también que, como ya tenía previsto, el martes 25 de marzo presentará sus avales.