Mario Arias (PP) reprocha a IU la ruptura del consenso en participación ciudadana en Oviedo

Archivo - El primer teniente de alcalde de Oviedo, Mario Arias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Oviedo y concejal de Participación, Mario Arias, ha lamentado la ruptura del consenso en materia de participación ciudadana por parte de Izquierda Unida y ha criticado la utilización partidista que está realizando su concejal, Alejandro Suárez, de "un proceso que ha sido construido desde el acuerdo de todos los grupos municipales".

En una nota de prensa, Arias ha señalado que esta actitud "rompe de manera injustificada el trabajo conjunto desarrollado durante meses" y ha subrayado que IU participó en las reuniones sin plantear discrepancias ni sobre el contenido ni sobre el ritmo de ejecución del Plan de Participación.

El edil ha recordado que "los distintos asuntos que afectan a los barrios están siendo abordados desde el equipo de gobierno a través de los responsables de las materias objeto de debate, garantizando así un seguimiento directo y eficaz de las demandas vecinales".

Arias ha calificado de "profundamente irresponsable" convertir un espacio de diálogo y construcción colectiva en una herramienta de confrontación política, y ha advertido de que este tipo de actuaciones "perjudican directamente a la calidad de la participación y a la confianza de la ciudadanía".

Finalmente, Mario Arias, ha reafirmado que el Ayuntamiento continuará desarrollando el Plan de Participación "desde el rigor y el compromiso con el interés general, al margen de estrategias partidistas como la del concejal Suárez, que nada aportan".