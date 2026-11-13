Mario Arias replica a IU que el Ayuntamiento siempre garantiza el derecho de huelga

Archivo - El concejal de Personal de Oviedo, Mario Arias. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde de Oviedo y candidato del PP al Congreso, Mario Arias, ha defendido que el Ayuntamiento garantiza el derecho de huelga y ha cifrado en un 25% el seguimiento de la convocatoria entre los trabajadores municipales, frente a las críticas del portavoz de IU, Alejandro Suárez.

"Lo primero que debería hacer es respetar los datos y no confundir sus planteamientos políticos con la realidad", ha señalado Arias, quien ha asegurado que "nadie ha cuestionado" el derecho constitucional de los trabajadores a la huelga.

Según el primer teniente de alcalde, el seguimiento en el Ayuntamiento de Oviedo fue del 25%, por lo que "tres de cada cuatro trabajadores acudieron a sus puestos" y los servicios municipales "funcionaron con normalidad".

En materia de vivienda, Arias ha acusado a IU de "falta de responsabilidad política" y ha recordado que las principales competencias corresponden al Principado, donde gobiernan PSOE e IU.

A su juicio, resulta "sorprendente" que quienes tienen responsabilidades de gobierno pretendan trasladar al Ayuntamiento de Oviedo la responsabilidad sobre un problema que, según ha señalado, no han conseguido resolver desde las administraciones que gestionan.

Arias ha defendido la actuación del Ayuntamiento de Oviedo en esta materia y ha destacado la cesión de suelo al Principado para facilitar la construcción de alrededor de 300 viviendas públicas, así como la disposición municipal a seguir cediendo terrenos, la creación de una Oficina Municipal de Vivienda y la elaboración de un Plan Municipal de Vivienda.