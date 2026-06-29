Marisa Valle Roso, Tania Pereira, Sólo y Ochobre, finalistas del XVIII Premiu Camaretá al Meyor Cantar

Cartel del premio - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Premiu Camaretá al Meyor Cantar, promovido por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, ya tiene finalistas para su edición de 2026: Marisa Valle Roso, Tania Pereira, Sólo y Ochobre. Los cuatro concurren al certamen con trabajos publicados durante los meses previos a la convocatoria.

Tras una primera deliberación, el jurado ha seleccionado las cuatro candidaturas que competirán en la final. La jefa de servicio de Planificación y Normalización Llingüística, Juncal García, ha presidido la reunión, en la que han participado profesionales vinculados a la creación, la interpretación y la difusión musical, como Pablo Alonso, Alicia Álvarez, Emma Posada, Andrea Joglar y Xandru Fernández.

El Gobierno de Asturias convoca el Premiu Camaretá al Meyor Cantar, dotado con 6.000 euros, con el objetivo de consolidar, prestigiar y enriquecer la creación musical en asturiano y eonaviego. A la dotación en metálico, se suma la incorporación del artista ganador al circuito Autores nel Camín, a través del que se impulsan actuaciones en distintos concejos.

El Teatro de la Laboral de Gijón/Xixón acogerá el viernes 2 de octubre la gala en la que se decidirá la canción vencedora. El evento contará también con la actuación de Ferla Megía, ganador de la pasada edición con Medrana a medrar, que presentará las canciones en las que ha trabajado durante el último año.