Mark Bray y Miquel Ramos participan en un acto sobre 'Trump y el trumpismo' en Gijón, presentado por Covadonga Tomé

Covadonga Tomé (G. Mixto) participa en un acto sobre 'Trump y el trumpismo' con Mark Bray y Miquel Ramos

OVIEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, participará en un acto sobre 'Trump y el trumpismo' en Gijón, con el historiador Mark Bray y el periodista Miquel Ramos.

El acto será en el CMI Pumarín-Gijón Sur, a las 12.30 horas, y está enmarcado en la actividad parlamentaria "frente a los discursos de odio".

Intervendrán en la mesa redonda Mark Bray, historiador exiliado y autor de 'Antifa: el manual antifascista' y Miquel Ramos, periodista y autor de 'Antifascistas'. La iniciativa se enmarca en la propuesta de Somos Asturies para impulsar la creación de un observatorio de los discursos de odio en redes sociales.

Tomé ha asegurado que "hablar de Trump no es referirse a algo lejano, es analizar un fenómeno global que ha tenido y sigue teniendo consecuencias directas en Europa y también en Asturias".

A su juicio, representa una forma de hacer política "basada en la desinformación, el cuestionamiento de los derechos humanos y el señalamiento de colectivos vulnerables", unos discursos que, afirma, ya se están viendo "reproducidos aquí". "No vamos a permitir que el miedo y la desinformación condicionen la agenda política de Asturias", ha aseverado.

LOS PONENTES

Mark Bray publicó en 2017 'Antifa, manual antifascista', en un contexto en el que "el discurso de Trump contra el feminismo, las identidades de género y la inmigración empezaba a tener eco en las calles", mientras la investigación de Bray sobre el antifascismo alcanzaba "una notable proyección mediática y editorial".

El año pasado, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca y después de recibir amenazas contra él y su familia, Bray decidió trasladarse a España.

Por su parte, Miquel Ramos es periodista especializado en información política y social, con especial atención al análisis de la extrema derecha.

En 2022 publicó 'Antifascistas: así se combatió a la extrema derecha española desde los años 90', una obra en la que recorre más de tres décadas de lucha antifascista en España.