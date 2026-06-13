Marti Lazaro y Chloe Laisne ganan una Travesera Integral Picos de Europa marcada por el calor - TRAVESERA

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Marti Lazaro y Chloe Laisne se han proclamado este sábado vencedores de la Travesera Integral Picos de Europa, una de las pruebas de montaña más exigentes, disputada entre Covadonga y Arenas de Cabrales sobre un recorrido de 74 kilómetros y más de 6.500 metros de desnivel positivo.

La carrera reunió a 450 corredores, que tomaron la salida de madrugada desde El Repelao, en una edición marcada por las altas temperaturas, que alcanzaron valores próximos a los 30 grados y obligaron a la organización a activar medidas especiales de seguridad para los participantes.

En categoría masculina, Lazaro se impuso con un tiempo de 10 horas, 49 minutos y 25 segundos. Daniel Izquierdo fue segundo con 11:08:04 y Manuel Rodríguez completó el podio con 11:17:55.

En la prueba femenina, Chloe Laisne logró la victoria tras completar el recorrido en 13 horas, 45 minutos y 15 segundos. La austriaca Sonja Kinna fue segunda con 14:29:13 y la asturiana Estefanía Fernández terminó tercera con un tiempo de 15:20:45.

La edición de este año estuvo marcada por las ausencias de Manuel Merillas, poseedor del récord masculino de la prueba, y de Claudia Lueje. La competición también pudo seguirse en directo a través de RTPA.