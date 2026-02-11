Martínez Salvador, que aduce motivos de seguridad, niega que el graderío de Cimadevilla sea un "botellódromo"

Sergio Álvarez, representante de los vecinos de Cimadevilla, interviene en el Pleno Municipal de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha defendido este miércoles en el Pleno Municipal que el Gobierno local trabaja para mejorar el barrio de Cimadevilla.

Asimismo, en respuesta a las críticas de la oposición por no haber conseguido los fondos europeos solicitados para el Plan de Acción Integral, ha recalcado que eso no ha no ha frenado "ni una sola" acción de las anunciadas.

Así lo ha indicado durante el debate de la proposición para mejorar las condiciones de habitabilidad y la protección del patrimonio histórico del barrio presentada por IU y Podemos, contrarios al graderío junto a la cuesta del Cholo.

Una actuación que ha defendido Martínez Salvador, quien ha recalcado que se trata de una zona estancial con forma de graderío. A esto ha sumado la mayor inversión cultural de la historia de la ciudad, según él, con referencia a la creación del Centro de Arte de Tabacalera, cuyas obras se han adjudicado por más de 21 millones de euros.

El edil ha incidido, también, en la moratoria que impidió el crecimiento descontrolado de las Viviendas de Uso Turístico (VUT)adoptada por el Gobierno local.

Por ello, ha remarcado que casi 24 millones y medio de euros para actuaciones en Cimavilla "es trabajar a favor de un barrio". "Nunca se ha invertido tanto", ha aseverado sobre el casco histórico.

Con respecto al graderío propuesto, ha considerado "incuestionable" que la actuación en estudio mejorará el entorno "notablemente".

Al tiempo, ha advertido del riesgo que supone que en verano que, cuando hay cientos de personas en la cuesta del Cholo, tenga que bajar un coche, una ambulancia o un camión de recogida de basuras. Según él, esta actuación aliviaría esa situación, creando un entorno estancial "agradable" y, sobre todo, seguro en el paseo.

Ha negado, también, las acusaciones de que vaya a ser un "botellódromo" y que se construya para la patronal hostelera y hotelera Otea.

El edil ha visto "totalmente incongruente" este discurso, ya que sería "de libre acceso". Ha resaltado, unido a ello, que los vecinos del barrio de El Coto han pedido otro para su barrio y también se está haciendo.

Ha señalado, eso sí, que no es una idea exclusiva de Foro, ya que en el concurso de ideas de Fomento-Poniente, convocado en el pasado mandato de PSOE e IU, ya dibujaba una grada en este mismo espacio.

Al tiempo, ha recalcado que van a trabajar en un diseño definitivo y ha confirmado que lo verán con los vecinos, así como en el Consejo de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, en la Comisión Municipal de Catálogo y con los propietarios del suelo, buscando un consenso general.

HABITABILIDAD Y SEGURIDAD

Por parte de IU y Podemos, se ha pedido paralizar de inmediato el citado proyecto y se inicie un proceso de diálogo con representantes vecinales de Cimavilla, con el fin de que cualquier intervención urbanística en el barrio, parta del consenso y de los criterios técnicos preceptivos para un Bien de Interés Cultural (BIC).

También se ha solicitado en la proposición el iniciar el procedimiento de modificación del Plan Especial de Reforma Interior de Cimavilla pendiente y priorizar en la inversión municipal las actuaciones comprendidas en el Plan de Acción Integrado de Cimavilla 2030.

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, por su parte, ha considerado que quien rechace esta proposición "estará simplemente anteponiendo los intereses privados de Otea frente a todos los vecinos".

Ha llamado la atención, también, sobre el crecimiento exponencial de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y alquilar un bajo interior sin habitaciones cuesta 700 euros.

Ha afirmado, asimismo, que la masificación turística "tan descontrolada" ha expulsado al 25 por ciento de los vecinos de su barrio una década, según la edil, quien ha remarcado que lo que precisa el casco histórico son servicios públicos y espacios vecinales, no proyectos "faraónicos, eventos gastrohorteras y estructuras para que la gente, cito textualmente, vaya a echar un culín".

"No tiene ningún interés en que Cimavilla sea un barrio habitable, sino que tiene la firme determinación de exprimirlo como parque temático turístico hasta la última gota", ha afeado al Gobierno local. "Nos parece una responsabilidad escandalosa que planteen alterar a su antojo la fachada marítima de un conjunto patrimonial histórico que está protegido", ha reprochado.

En cuanto a IU, su portavoz, Javier Suárez Llana, ha señalado que son los propios vecinos quienes dicen lo que necesita el barrio y lo que no, como en el caso del rechazo al graderío. Entre esas necesidades, ha citado la falta de vivienda asequible y de servicios públicos, así como de una línea de transporte público. También ha apostado por buscar un equilibrio entre turismo y ser un barrio residencial.

La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha replicado a los grupos proponentes que no todos los vecinos de Cimadevilla piensan como ellos.

Sí que ha visto importante cumplir con los compromisos contraídos con el barrio, si bien se ha mostrado en contra del proyecto "personalista" de Moriyón, con alusión a Tabacalera, y de la "absurda" gradería, que ven como "una mole impresentable de hormigón, objeto de pintadas y acumulación de basuras".

Por parte del PSOE, el concejal Rodrigo Sánchez, ha recriminado al Gobierno local a que esté "empeñado en continuar generando problemas, totalmente de espaldas a los vecinos, sin atender a sus necesidades".

Ha incidido, también, en que la construcción de la grada en la cuesta del Cholo no la ha pedido "nadie" y ha advertido de que modificaría un conjunto histórico-artístico protegido como Bien de Interés Cultural desde 1975.

Por parte de los vecinos, ha hablado en el Pleno Sergio Álvarez, quien ha rechazado el graderío y ha advertido de los problemas que genera la masificación del turismo en el barrio, así como el ocio nocturno.

CONTAMINACIÓN DEL AIRE

El PSOE, por contra, se ha quedado solo en la proposición presentada para exigir el cumplimiento y la revisión del Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón, que no ha sido aprobada.

El edil socialista ha defendido que el Ayuntamiento debe liderar la revisión del mismo y convocar la Comisión de Seguimiento, y ha entonado el 'mea culpa' al reconocer que la Administración central, también del PSOE, está trabajando "lentamente" en la alternativa al vial de Jove que dé acceso al puerto gijonés de El Musel.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad ha tildado de proposición "fake" esta iniciativa, ya que lo más probable es que el Principado acabe esta Legislatura sin aprobar un nuevo Plan. Sin ello, ha recalcado que no se puede actualizar el municipal.

También ha remarcado que todas las superaciones y episodios más graves de contaminación no guardan relación con el tráfico, sino con actividades industriales u operaciones portuarias, por lo que el Ayuntamiento no tiene capacidad de control. A su juicio, esta iniciativa es un "burdo" intento de los socialistas de tapar lo que considera una ineficiencia y dejadez del Gobierno autonómico.

Pintueles no ha sido el único en reprochar al PSOE que traiga esta proposición cuando fueron ellos los que retiraron la licitación del vial de Jove y cuando es la Administración regional quien tiene las competencias para atajar a contaminación.

El Pleno, por otro lado, ha fijado como fiestas locales en 2027 el 9 de febrero, Martes de Carnaval, y el 29 de junio, San Pedro, festivo patronal del municipio, con la sola abstención de IU y Podemos.

Tampoco se ha aprobado la proposición presentada por el Grupo Municipal IU-MP-IAS con la que buscaba dar impulso a las escuelas deportivas municipales.