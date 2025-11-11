Martínez Salvador, confiado en el "éxito" del Plan Llave, pide al Principado "hechos" y no palabras

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés junto al concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, se ha ratificado este martes, con respecto al Plan Llave, en lo dicho sobre el 'boicot' del Principado al mismo y ha apuntado que, tras quedar desierta la convocatoria, están reformulando esta.

Aún así, el edil de Urbanismo se ha mostrado convencido de que el Plan Llave va a seguir adelante, va a funcionar y se van a construir viviendas públicas.

Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha insistido en que se podrá ver vivienda protegida en todas estas parcelas municipales adscritas al Plan "en un corto espacio de tiempo".

En cuanto a la negativa del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, a que se haya bloqueado el Plan Llave con la no actualización del precio del módulo de la vivienda protegida y sobre la mano tendida al Ayuntamiento gijonés, el edil ha remarcado que lo que piden es "en vez de palabras, hechos". Ha reiterado, además, de que están convencidos "firmemente" de que va a ser un éxito.