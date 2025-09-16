Martínez Salvador fija para noviembre el fin de los trabajos de demolición de la nave de Flex

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el concejal de Urbanismo de Gijón, Jesús Martínez Salvador, visitan las obras de demolición de la nave de Flex. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

La parcela y colindantes tienen calificación urbanística para la construcción de viviendas

GIJÓN, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha señalado este martes que, en torno al próximo mes de noviembre, se prevé que acaben las obras de demolición de la nave de Flex.

Con ello, según él, se da por cumplido ese compromiso que adquirió el Gobierno local con los vecinos de la zona," solucionando un problema histórico que arrastraba ya muchos años generando problemas de seguridad, de salud", ha resaltado.

Así lo ha hecho en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de las visitas a las obras de demolición, en la que ha acompañado a la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón.

Martínez Salvador, asimismo, ha remarcado que con el cumplimiento a este compromiso se avanza en la regeneración de esta zona de la ciudad.

Preguntado sobre si la propiedad de la nave ha empezado a pagar por la demolición, ha explicado que alguna vez que esté el trabajo finalizado será cuando se inicie desde el Ayuntamiento los trámites para reclamar el pago de estas obras.

Ha recordado, a este respecto, que esto es un trabajo que el Ayuntamiento ha adelantado para que no tengan que depender de terceros y poder así solucionarlo "con la mayor rapidez posible".

Dicho esto, ha incidido en que, evidentemente, es la propiedad de este inmueble, futuro solar, el que tendrá que abonar al Ayuntamiento posteriormente el importe. Sobre el futuro del mismo, ha apuntado que no es una propiedad municipal, por lo que no está al alcance del Ayuntamiento.

Sí que ha indicado que la calificación del terreno en el Plan General de Ordenación (PGO) permite la construcción de viviendas, no solo en esta parcela, sino también en varias de las colindantes.

A este respecto, ha aclarado que es un área de planeamiento propuesto para la construcción de vivienda colectiva, uso residencial 100 por ciento y, por tanto, es una unidad complicada de desarrollar en el sentido de que tiene muchos propietarios.

También tiene todavía una actividad industrial. Ha matizado, en este punto, que si bien en la parcela de la nave de Flex no hay actividad industrial ya, en las colindantes sí. Esto, a su juicio, complica el que se pueda desarrollar para ese uso a muy corto plazo.