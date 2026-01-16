Más de 1.000 dorsales en la XI Carrera 10 kilómetros Las Caldas Villa Termal, el 25 de enero

Presentación de la XI Carrera 10 kilómetros Las Caldas Villa Termal - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de gobierno, Covadonga Díaz, presentado este viernes, en rueda de prensa, la XI Carrera 10 kilómetros Las Caldas Villa Termal, que se celebrará el domingo, 25 de enero.

La edil, acompañada de Ana Fonseca Velasco, directora de la zona Asturias Centro de Unicaja; Sergio Buján, de Comunicación de EDP Energía y Alberto Suárez Laso, presidente del Club Maratón Oviedo ha asegurado que "para el Ayuntamiento de Oviedo es un placer presentar esta nueva edición de la Carrera 10 kilómetros Las Caldas, una prueba que ya forma parte del calendario deportivo de nuestra ciudad y que este año alcanza una cifra muy significativa, su undécima edición.

Se trata de una edición muy especial para nosotros, no sólo por el recorrido, que volverá a unir la Plaza del Fresno con Las Caldas, poniendo en valor algunos de los espacios más emblemáticos de Oviedo, sino porque 11 ediciones son la mejor prueba de que este proyecto se ha consolidado y cuenta con el respaldo de los corredores y de la ciudadanía. Claros ejemplos son los más de mil dorsales inscritos en esta edición".

Díaz también ha destacado "la labor de la organización por mantener viva una carrera durante este tiempo, un logro importante fruto del trabajo constante, la ilusión y el compromiso con el deporte" y ha expresado su "agradecimiento muy especial a Alberto Suárez Laso por su contribución y dedicación a lo largo de todos estos años, fundamentalmente para que hoy podamos seguir hablando de esta prueba como un referente".

Laso ha recordado que "esta carrera nació por querer unir estos dos puntos tan bonitos, el centro de Oviedo con el balneario de Las Caldas, una zona muy bonita que invita a hacer deporte en la naturaleza. Ya son 11 ediciones y cada año intentemos hacer cosas nuevas para poder seguir y que todo el mundo pueda participar", señala.

DORSALES

Respecto a la recogida de dorsales, Laso ha subrayado "que será en el Corte inglés, en la sección de deportes del centro comercial Salesas, el viernes 23 a partir de las cuatro y el sábado mañana". Comenzamos 2026 en Oviedo siendo Ciudad Europea del Deporte "y creo que uno de los primeros eventos deportivos va a ser éste, algo que me hace mucha ilusión como embajador de la candidatura.

En nombre de Unicaja, Ana Fonseca ha asegurado que el honor de colaborar con esta carrera. "Asturias está en el ADN de Unicaja y la sentimos muy cerca de nosotros. Por ello nos movemos con todas aquellas iniciativas que, como ésta, aportan valor a nuestra comunidad. Esta carrera ha conseguido unir varios objetivos que además están muy presentes en la estrategia que seguimos de sostenibilidad de Unicaja. Por un lado, la apuesta por la práctica deportiva y la generación de hábitos saludables y por otro,el cuidado y el compromiso por el medio ambiente además, por supuesto, de promover acciones que faciliten la inclusión de todas las personas. Si a todos estos puntos le unimos el recorrido en sí de la prueba, que es de una belleza excepcional el resultado es, como no podía ser de otra manera, un éxito de participación", sostiene.

Sergio Buján, de Comunicación de EDP Energía, también ha asegurado que es un placer volver a colaborar una vez más con esta prueba que une deporte y el compromiso con la comunidad. "Oviedo es sede de EDP en España y en concreto la salida, en la Plaza del Fresno. Esta carrera es superación, esfuerzo y omento de hábitos saludables", apunta.