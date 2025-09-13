Mas de 120 turoperadores se darán cita en noviembre en Asturias en un "evento estratégico"

OVIEDO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asturias acogerá del 27 al 30 de noviembre la conferencia anual de la Asociación Británica de Turoperadores Independientes (AITO). El evento reunirá en el complejo de Las Caldas, en Oviedo, a más de 120 profesionales que durante tres días recorrerán las tres principales ciudades asturianas y participarán en actividades complementarias y visitas vinculadas al turismo industrial, el senderismo, el cicloturismo, los pueblos pesqueros y la tradición sidrera.

Desde el Ejecutivo asturiano inciden en que el trabajo conjunto con Turespaña ha hecho posible traer a Asturias este evento estratégico, que situará la comunidad en el centro de atención de la industria de los viajes.

Aseguran además desde el Gobierno que la elección del Principado responde también al interés de AITO por ofrecer a sus miembros un destino atractivo, sorprendente y con gran potencial dentro del ecoturismo. Así, en las inscripciones para participar en la conferencia, que ya están abiertas en la web oficial del evento, se anima a los miembros a descubrir "el paraíso natural" aprovechando su estancia en la comunidad.

AITO, fundada en 1976 en Londres y con sede en Twickenham, agrupa a unos 200 miembros, entre los que se incluyen más de 120 turoperadores independientes que ofrecen viajes especializados fundamentalmente en naturaleza, ecoturismo y cultura en cerca de 200 países. La asociación se distingue por su exigente código de prácticas empresariales, la evaluación económica de sus miembros y el compromiso con el turismo sostenible.

El Gobierno de Asturias avanza con este nuevo evento en su estrategia de internacionalización y desestacionalización turística, orientada a garantizar la sostenibilidad económica, medioambiental y social de esta actividad en la comunidad.