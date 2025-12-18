Más de 1.300 estudiantes asisten a talleres de comunicación para identificar noticias falsas

Taller de comunicación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.300 estudiantes de 25 colegios e institutos, públicos y concertados, han participado en este primer trimestre del curso en unos talleres prácticos de comunicación impartidos por periodistas profesionales de la Asociación de la Prensa de Oviedo y que cuentan con la colaboración del Gobierno de Asturias.

La consejera de Educación del Ejecutivo regional, Eva Ledo, ha asistido este jueves a la última sesión, que se ha celebrado en el IES Leopoldo Alas 'Clarín', de Oviedo, junto con representantes de la directiva de esta asociación profesional y el coordinador del programa, César Andrino.

Los talleres, que llevan por título 'Aprendamos a entender los medios de comunicación y las redes sociales', van dirigidos a alumnado de Secundaria y Bachillerato, tienen cuatro horas de duración y una orientación práctica. La formación ha involucrado a una veintena de periodistas, que han colaborado en la docencia y la organización.

Esta actividad, que tuvo una primera etapa hace una década y que ahora se oferta por tercer año consecutivo, está teniendo una gran acogida. La demanda de los equipos directivos ha sido tan elevada que la Asociación de la Prensa de Oviedo no ha podido atenderla íntegramente.

Los talleres buscan acercar la labor periodística a la juventud desde una perspectiva divulgativa y educativa y son fruto de un convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de Asturias y la Asociación de la Prensa de Oviedo.

Los profesionales transmiten al alumnado la importancia del periodismo en la sociedad actual. Además, ayudan a distinguir la información contrastada de las noticias falsas (fake news) y a buscar fuentes de información fiables. A la vista del interés detectado, en las dos últimas ediciones se han ampliado aquellos contenidos vinculados con las redes sociales.

"Es importante que el alumnado conozca qué es un medio de comunicación y cómo funciona, que aprenda a diferenciar las fuentes de información fiables de las que no lo son y que identifique las redes sociales, con sus ventajas y también con sus peligros", ha explicado Eva Ledo. La consejera también ha destacado que la colaboración con la Asociación de la Prensa está siendo positiva y que el elevado interés de los centros así lo confirma.

También ha señalado la necesidad de que el alumnado "sepa identificar las noticias falsas para así desarrollar un espíritu crítico basado en información fiable".