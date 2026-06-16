Más de 18 millones para comedores escolares de Gijón con servicio de línea caliente y atención temprana

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GIJÓN, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Gijón ha aprobado este martes el expediente de contratación para adjudicar el servicio de preparación y distribución de desayunos, comidas mediante el método de línea caliente y atención temprana en los centros escolares de segundo ciclo de infantil y primaria.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, tendrá una duración máxima de dos años y seis meses, pudiendo ser prorrogado antes de la finalización del mismo, mediante dos prórrogas de 12 meses cada una de ellas y con un presupuesto base de licitación de 18.752.750,96 euros, IVA incluido.

Asimismo, se ha dado luz verde a la prórroga del contrato de servicio de comedor para las escuelas infantiles (0 a 3 años) hasta el inicio de la ejecución del nuevo contrato que se encuentra en tramitación.

También se ha aprobado una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 del lote 2 de renting de motocicletas con destino a las secciones de Policía Comunitaria, adjudicado a la empresa Alphabet España Fleet Management S.A.

Por otra parte, dentro del Servicio Administrativo de Urbanismo, se ha aprobado definitivamente el proyecto de urbanización del Área de Unidad de Actuación 002, sita entre la calle Espinosa y Camino del Rubín, promovido por la sociedad Solar Investment Solutions Alfa, S.L.U., para lo que deben constituir un aval por importe de 286.338,51 euros antes del inicio de las obras de urbanización, entre otros condicionales.

En relación al Servicio de Patrimonio, se ha aceptado la obra de construcción del aparcamiento disuasorio de la avenida Portugal, ejecutado por el Gobierno del Principado.

Además, se han resuelto dos convocatorias de subvenciones. Por un lado, la de asociaciones y colectivos de mujeres del municipio de Gijón, por importe de 40.897,20 euros, y, por otro, las subvenciones al emprendimiento, innovación y crecimiento empresarial - Línea II. Innovación Abierta (primer plazo), para la que se compromete un gasto por un importe total de 320.000 euros, correspondiendo a la anualidad 2026 un importe de 160.000 euros.