Mas de 200 tractores colapsan Oviedo para protestar contra el pacto entre la UE y Mercosur

Ganaderos organizan una tractorada, a 16 de enero de 2026, en Oviedo, Asturias (España). Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha convocado varias movilizaciones por el territorio español contra las políticas y acuerdos comerciales que les perjudic - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mas de 200 tractores y cientos de ganaderos venidos de todos los puntos de la región han colapsado este viernes el centro de Oviedo para protestar contra el acuerdo de la UE y Mercosur. La protesta ha tomado la Plaza de España, donde prevén permanecer a lo largo de la tarde, al no haber sido recibidos por la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra.

La movilización partió de La Pixarra a las 11 de la mañana. Desde ahí salieron los tractores que llegaron a la Plaza de América en torno a las 13.00 horas donde se unieron los manifestantes de a pie que continuaron la movilización hasta la Plaza de España. Frente a Delegación de Gobierno prendieron fuego a varios xilos y gritaron consignas contra la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, a la que el secretario de Unión Rural Asturiana, Borja Fernández, acusó de "faltar al respeto a todo el sector ganadero".

"La señora Delegada ni está ni se le espera. También teníamos la esperanza de que subiese hasta aquí el consejero --Marcelino Marcos--, pero para venir aquí hay que hacer los deberes y él no los ha hecho", dijo Fernández, que añadió que "no se puede permitir la burla a la que está sometido el sector ganadero asturiano.

Junto a Borja Fernández tomaron la palabra los representantes del resto de las organizaciones convocantes: el secretario de COAG, David Pérez, el de ASAJA, Ramón Artime y el de USAGA, José Álvarez. Todos ellos incidieron en que los partidos políticos deben ser los que impidan este acuerdo que "en nada beneficia Asturias".

Por ello han reclamado a PSOE y PP que pidan a sus europarlamentarios que voten en contra en el momento que toque. "Hoy vemos que todos están en contra de este acuerdo que no beneficia a Asturias en nada, así que pedimos que a la hora de votar sepan bien lo que votan y entonces todos sabremos quien defiende y quien no al campo asturiano", dijo el representante de COAG.

Desde ASAJA, Ramón Artime ha incidido en que el sector asturiano "no tiene miedo al mercado ni tiene miedo a competir, pero no se puede competir con alguien que usa unas prácticas que aquí se prohibieron hace muchos años". "Competir sí, pero no así", dijo Artime.

En la misma línea el representante de USAGA ha recordado que el 25% del PIB de Asturias lo aporta la agricultura y la ganadería y ha incidido en las malas consecuencias que para ello tendría el acuerdo con Mercosur. No obstante Álvarez aseguró que "no está todo perdido". "Hay posibilidades de salvarlo y debemos seguir luchando por ello", dijo.

Tras tomar la palabra los representantes sindicales, en torno a las 14.30 horas de la tarde se pidió a todos los manifestantes que decidiesen si permanecían o no ante Delegación de Gobierno, decidiendo la mayoría de ellos quedarse allí. De este modo los tractores colapsan a esta hora la Plaza de España y la calle Santa Susana.

La movilización contó con la participación de representantes de todos los grupos parlamentarios del Principado y también del propio consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez.