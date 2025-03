Más de 30 horas sin trabajar por empleado en Asturias: El absentismo laboral aumenta

OVIEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias se encuentra entre las CCAA con mayor absentismo laboral, copn una tasa del 7,5% a cierre de 2024, según un análisis de Randstad Research con datos del INE, que coloca a Asturias por encima del 6,7% de la media española.

En Asturias se ha registrado una media de más de 30 horas no trabajadas y casi 9 horas no trabajadas por IT en el cuatro trimestre de 2024. Estos datos suman casi cinco jornadas laborales que los profesionales no se han presentado a trabajar. En España, la media se sitúa en 25 horas no trabajadas y casi 8 horas por IT, es decir, Asturias se sitúa muy por encima de la media nacional.

El Principado se sitúa solo por detrás de País Vasco (8,7%), Canarias (8,4%), Galicia (7,8%), Cantabria (7,8%) y Región de Murcia (7,7%). Por el contrario, Baleares (5,7%), Comunidad de Madrid (5,8%) y Comunidad Valenciana (6,1%) presentan las menores tasas a nivel nacional.

En el conjunto del mercado laboral español, cerca de 1,46 millones de empleados faltan cada día a su puesto de trabajo, de los cuales un 22,2% no cuenta con una incapacidad temporal por razones médicas

La industria es el sector que concentra el mayor absentismo, con el 7,2% de las horas pactadas, seguido de los servicios (6,7%) y la construcción (5,6%)