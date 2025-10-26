Más de 300 personas visitan la Base de Mantenimiento de Renfe en El Berrón en sus jornadas de puertas abiertas

Archivo - Base de mantenimiento de la red ferroviaria de ancho métrico en El Berrón (Siero). - ADIF - Archivo

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 personas han visitado este domingo la Base de Mantenimiento de Renfe en El Berrón dentro de las jornadas de puertas abiertas que la compañía ha organizado en algunos de sus principales talleres, repartidos por todo el país. Además de en El Berrón, Renfe ha abierto las puertas de otros talleres en León, Valladolid, Valencia, Málaga, Sevilla, Vilanova i la Geltrú o Madrid.

Según ha detallado la compañía, el público asistente ha recorrido los diferentes puestos del taller, desde la zona de gatos, el torno o el área de reparación de motores, hasta el laboratorio, los bogies y rodaduras, la cabina de pintura, el carro transbordador y las locomotoras de trenes turísticos.

El objetivo de esta iniciativa, enmarcada en las acciones por el Día del Tren (que se celebra el próximo 28 de octubre), es "acercar a la sociedad el trabajo que Renfe desarrolla cada día para garantizar que los trenes circulen con la máxima fiabilidad, seguridad y confort, al tiempo que se visibiliza la labor de sus profesionales".

Según Renfe, la convocatoria ha sido todo un éxito "tras agotar las reservas para todos los turnos", y ha permitido a los asistentes "recorrer las instalaciones, observar los procesos de revisión y reparación, así como conocer las últimas tecnologías que Renfe está incorporando para mejorar los procesos de mantenimiento y facilitar la detección anticipada de incidencias".

TALLER DE EL BERRÓN

El taller de El Berrón es una instalación de mantenimiento para el material rodante ferroviario de mercancías y viajeros de ancho métrico. Fundado en 1999, en la actualidad ocupa una superficie de aproximadamente 20.000 metros cuadrados.

El taller se ocupa de mantener la flota de autopropulsados eléctricos y diésel, que se revisan de manera preventiva, con una periodicidad fijada en función del tiempo y kilómetros recorridos. Además, se lleva a cabo un mantenimiento directo para detectar y prevenir posibles averías.

Aparte de la vigilancia correctiva de las unidades, se realiza también un mantenimiento de segundo nivel que se ocupa de las piezas que componen el tren (rodaduras, motores, pantógrafos, etc). Cuenta asimismo con una cabina de lijado y pintado.

También se proporcionan otros servicios, como ATL (asistencia técnica en línea 24 horas) para reparar averías eléctricas y mecánicas en el lugar y en el momento en el que se produce la incidencia, y la Brigada de Socorro, destinada a encarrilar las unidades ante incidencias, disponible las 24 horas.

La Base de Mantenimiento de El Berrón es la más grande de Europa de AM y, dentro de Renfe, uno de los talleres más grandes, exceptuando las BMI.