Más de 3.400 jóvenes asturianos han solicitado el Bono Cultural Joven 2026 en su primer mes

Archivo - Museo de Bellas Artes de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

Un total de 9.277 residentes en el Principado nacidos en 2008 pueden acogerse a esta ayuda cuyo plazo permanece abierto hasta el 31 de octubre

OVIEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) - Más de 3.400 jóvenes nacidos en el año 2008 y residentes en Asturias han solicitado el Bono Cultural Joven 2026 durante su primer mes de vigencia. En el conjunto de España, las solicitudes han superado las 202.000 peticiones en este mismo periodo.

Se trata de la quinta edición del programa impulsado por el Ministerio de Cultura, que otorga una ayuda de 400 euros a quienes cumplen la mayoría de edad en 2026. Como novedad en esta convocatoria, la cuantía se puede destinar por primera vez tanto al consumo de productos culturales como a la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales.

En esta edición, los beneficiarios pueden optar por repartir los 400 euros entre artes en vivo, productos físicos y consumo digital, o bien destinar la cuantía total a una sola categoría entre cursos, instrumentos o materiales de creación.

Las personas interesadas que cumplan con los requisitos de edad y residencia legal pueden realizar la solicitud a través de la web oficial del programa hasta el próximo 31 de octubre. Un total de 9.277 jóvenes cumplen los requisitos en el Principado, donde actualmente hay 95 entidades adheridas. A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en los establecimientos adheridos, 3.952 en toda España.

El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que cada persona beneficiaria puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio.