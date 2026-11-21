Presentación del open de Taekwondo en Avilés. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 350 deportistas se darán cita este sábado en el Complejo Deportivo Avilés para participar en el XI Open Ciudad de Avilés de Taekwondo 2026 en la modalidad de Poomsae. En total, llegarán a la ciudad representantes de 33 equipos de España y de diferentes países.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, además de Asturias, participan en el Open Internacional comunidades autónomas como Cantabria, Galicia, Castilla y León, Madrid, Baleares, Canarias, Cataluña o País Vasco. Se suman también participantes de Perú, Portugal y Venezuela.

De los competidores, un 39% son hombres y un 61% mujeres que estarán acompañados de técnicos y familiares, además de árbitros y jueces, con la consiguiente repercusión en la actividad turística de la ciudad.

El Consistorio ha explicado que el Poomsae es una serie preestablecida de movimientos de defensa y ataque en el taekwondo que simulan un combate contra uno o varios adversarios imaginarios y en este Open estarán las principales figuras de la disciplina como la integrante de la selección española Soomi Joo Lee, al actual subcampeona del mundo y campeona de Europa en 2025.

La competición está organizada por la Federación Asturiana de Taekwondo y Club Deportivo Seo, con la colaboración de la Fundación Deportiva Municipal.

Desde las 10.00 horas, las categorías que se podrán contemplar en el Open son Poomsae Infantil Oficial, Poomsae Infantil Promoción, Poomsae, Adulto Oficial y Poomsae Adulto de Promoción.