Más de 800 escolares participan en Avilés en una actividad sobre emprendimiento organizada por Valnalón

Valnalón reúne a más de 800 escolares de 21 municipios en 'Distrito Emprendedor', un evento para conectar el sector educativo y el tejido empresarial - PRINCIPADO

AVILÉS, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Principado ha puesto en marcha Distrito Emprendedor, una iniciativa organizada por Valnalón para acercar a la comunidad educativa al emprendimiento y el tejido empresarial asturiano. El evento, celebrado esta mañana en el Pabellón de la Magdalena, en Avilés, ha reunido a más de 800 escolares de 29 centros educativos y una veintena de municipios.

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha participado en la clausura del evento, que ha sido inaugurado por la directora general de Empresa y Comercio, Arantxa González, y la directora de Valnalón, Marta Pérez, con la asistencia de la directora de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno.

Los escolares, de quinto y sexto de Primaria, han podido recorrer una ciudad imaginaria organizada en cuatro barrios temáticos: Salud, Artes, Industria y Ciencia, donde han asumido el papel de emprendedores y emprendedoras, y se han enfrentado a diferentes retos para descubrir profesiones y poner a prueba sus habilidades.

El encuentro ha contado con la colaboración de 25 entidades y 65 profesionales, cuya implicación resulta fundamental para acercar al alumnado experiencias reales y ofrecer una visión diversa y cercana del mundo laboral.