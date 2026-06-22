Más de 9.000 jóvenes de Asturias nacidos en 2008 pueden solicitar el Bono Cultural Joven 2026 a partir de este lunes

Presentación del Bono Cultural Joven - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Bono Cultural Joven, programa impulsado por el Ministerio de Cultura, arranca su quinta edición. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presentado las novedades del Bono Cultural Joven en un acto celebrado en el Teatro Valle-Inclán en Madrid. Más de 9.000 jóvenes asturianos nacidos en 2008 lo podrán solicitarlo.

Por primera vez, a partir de esta edición el Bono Cultural Joven se podrá destinar también la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales.

Esta ampliación en los productos y actividades disponibles a través del Bono responde a la voluntad de fomentar la creatividad como parte del desarrollo de las personas jóvenes, así como fomentar la cultura desde un rol más activo y participativo.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha indicado que "ampliamos el horizonte del Bono Cultural Joven porque queremos que no solo sirva para acceder a la cultura, sino también para hacer cultura. Porque la cultura no es únicamente consumo, es también práctica, creatividad, participación, comunidad y desarrollo personal". Desde este lunes, las personas nacidas en 2008 pueden solicitar esta ayuda de 400 euros.

Desde la fecha de concesión, se podrá hacer uso del Bono Cultural Joven durante todo un año en las entidades adheridas al programa, cerca de 4.000 en toda España, 95 de ellas en Asturias.

El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio. El Bono Cultural Joven está regulado por el Real Decreto, con vigencia indefinida, que el Consejo de Ministros aprobó el 21 de marzo de 2023, a propuesta del ministro de Cultura. Cuenta con una dotación de 170 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.

La edición de 2026 del Bono Cultural Joven estrena, además, nueva imagen y campaña de publicidad institucional. La nueva campaña, que lleva por lema 'La cultura la haces tú', parte del concepto de que la cultura está viva y cada generación construye la suya de forma colectiva, ya sea creándola, consumiéndola o compartiéndola.

Con un lenguaje inspirado en el de las redes sociales, se dirige al público joven mostrando una cultura diversa, plural, a veces sorprendente, que va más allá de lo canónico, que puede surgir en los lugares más inesperados y que evoluciona constantemente.