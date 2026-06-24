Más de un millón en renovar la AS215 entre Tinéu y La Florida - PRINCIPADO

OVIEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha licitado las obras de mejora de la carretera AS-215, en el tramo comprendido entre Tinéu y La Florida, ambos en el concejo de Tineo, con un presupuesto de licitación que asciende a 1.031.272 euros.

Esta actuación se encuentra enmarcada dentro del programa de infraestructuras para el suroccidente asturiano y va a permitir la renovación de casi la totalidad de la vía, lo que supone un total de 6,6 kilómetros, con el objetivo de incrementar la seguridad vial y el confort en la conducción.

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución previsto de siete meses y contempla la renovación completa del firme desde las afueras del núcleo urbano de la capital tinetense hasta el final de la carretera, dado que la travesía de la capital ya se encuentra en buen estado.

Asimismo, las obras van a incluir mejoras en los sistemas de drenaje, tanto transversal como longitudinal, y la renovación de los elementos de seguridad, además de la señalización vertical y horizontal. La licitación de este tramo de la AS-215 se ha sumado a las ya anunciadas previamente por el Ejecutivo autonómico en la AS-15, concretamente en los tramos entre Calabazos y Casares, y entre Cangas del Narcea y La Venta.