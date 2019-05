Mas de la mitad de los contribuyentes asturianos marcaron en 2018 la casilla de Actividades de Interés Social

Publicado 03/05/2019 13:29:57 CET

Más de la mitad de las personas, un 52,40 %, que presentaron la declaración de la renta en Asturias en 2018 marcaron la X Solidaria, lo que permitió destinar 7.315.158 euros a actividades de interés social a través de programas y proyectos dirigidos a las personas más vulnerables, promovidos por las ONG que trabajan en nuestra región.

En España lo hicieron casi once millones de personas, un 55% más que en el ejercicio fiscal de 2017, y se destinaron más de 334 millones de euros a actividades de interés social.

Estos datos fueron ofrecidos este viernes por representantes de las organizaciones que integran la Mesa del Tercer Sector del Principado de Asturias, quienes presentaron la campaña "X Solidaria" en la Junta General del Principado, en un acto en que estuvieron acompañados por su presidente, Pedro Sanjurjo, la directora general de Servicios Sociales y Proximidad, Lina Menéndez, y Nuria Devesa, Mª José Miranda y Diana Sánchez, diputadas del PSOE, IU y Ciudadanos, respectivamente.

La campaña se propone informar y sensibilizar al contribuyente para que marquen la casilla 106 de Actividades de Interés Social en su declaración de la renta anual.

Así lo explicaron Víctor García, presidente de la Mesa del Tercer Sector y de la Red Europea de lucha contra la Pobreza en Asturias (EAPN-AS), y María Díaz, presidenta de la ONCE en Asturias.

Ambos animaron a los contribuyentes a sumarse a "un instrumento de la política social del Estado para atender a los sectores en situación de vulnerabilidad", que permite decidir el destino de una pequeña parte de nuestros impuestos, el 0,7%. Porque, aún hoy, un 45% de la población no marca la casilla de Actividades de Interés Social, bien porque opta solamente por la casilla de la iglesia católica (12%), no saben que se pueden marcar las dos sumando ambas aportaciones, o bien porque no marcan ninguna (33%) dejando en blanco su asignación, "seguramente porque desconocen que no les cuesta nada: ni pagan más ni les devuelven menos".

El presidente de la Junta General del Principado, Pedro Sanjurjo, calificó de esencial el concurso de las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social en ese necesario compromiso con los más necesitados y animó a "sumar marcando la casilla 106 de la declaración de la renta".