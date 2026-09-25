La médica María Luisa García-Alcalde dará nombre, en Gijón, a una calle en la ampliación del PCTG en La Pecuaria

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GIJÓN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón, por iniciativa de Alcaldía, dará el nombre de la médica María Luisa García-Alcalde a una calle de la ampliación del Parque Científico en La Pecuaria, en el vial que discurre entre el Camino de las Amapolas y la calle de José Ignacio Prieto Arrizubeitia.

La ubicación discurre en el entorno inmediato del Hospital de Cabueñes, el centro en el que ejerció durante la mayor parte de su vida profesional y en el que desarrolló su labor pionera en la atención a las personas con infección por VIH, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

"Es un reconocimiento merecido a una profesional pionera y comprometida, que luchó en los años más duros de la epidemia por situar a las personas y, no solo a la enfermedad, en el centro de la atención sanitaria", ha destacado la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón.

"Su manera de entender la sanidad, integrando el rigor científico y el cuidado, ha dejado huella en sus pacientes y en todas las personas que se formaron con ella", ha agregado.

De su trayectoria han resaltado: el servicio prolongado a la sanidad pública de Gijón, el compromiso con quienes recibían menos y peor atención en un momento decisivo de la historia sanitaria reciente, y la transmisión de ese mismo compromiso a las generaciones que eligieron dedicar su vida al cuidado de los demás.