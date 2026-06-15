Los médicos dicen que la "pelota está en el tejado del Sespa" y de ellos dependerá lo que ocurra

Manifestación de la plataforma Médicos del Sespa - EUROPA PRESS

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de la Plataforma y sindicato médicos del Sespa se han reunido este lunes con la consejera de Salud, Concepción Saavedra, para hacerle llegar todas sus reivindicaciones. Tras el encuentro, la representante del sindicato, Carolina García Lamigueiro ha incidido en que la de hoy "es la cuarta reunión que tienen con el Sespa y la consejería como sindicato y la primera con la consejera y por fin han conseguido transmitirle todas sus reivindicaciones, punto por punto, explicadas y pormenorizadas. "Realmente la pelota ahora está en su tejado, ellos tienen que decidir qué quieren que pase", dijo.

García Lamigueiro ha destacado que los profesionales "están cansados después de casi un año de movilizaciones, y el sentir general es que no quieren que el conflicto escale, pero quieren una solución ya".

Por eso inciden en que una vez que tienen todas sus reivindicaciones, es el gobierno quien tiene que decidir "si quieren que pasen a la siguiente fase, que es una huelga indefinida en septiembre o no".

"Hemos quedado en reunirnos próximamente, ellos van a estudiar todas las propuestas y esperamos, como he dicho, una respuesta concreta sobre todo lo que les hemos planteado. La responsabilidad es suya, nosotros les hemos trasladado el sentir de todos los compañeros", dijo.

Ha recordado además que todas las reivindicaciones están consensuadas en asambleas ha advertido de que la forma de poner fin al conflicto es ver que se cumplen los acuerdos. Por ello ha incidido en que "no les vale una firma en un papel".

"Daremos unos plazos y veremos que todo lo que se acuerda se lleva a cabo. Una vez trasladadas todas nuestras reivindicaciones, ellos nos tendrán que dar respuesta, que están dispuestos a concedernos y que no, y con eso lo trasladaremos a toda la plataforma y al resto de compañeros del sindicato para que entre todos decidamos cuándo y de qué forma finalizamos el conflicto". concluyó.