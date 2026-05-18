Médicos del Sespa plantean una convocatoria de huelga indefinida tras el verano

Archivo - Movilización médicos en Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma y Sindicato Médicos del SESPA (SIMES) ha anunciado este lunes una "inflexión organizativa" en el conflicto abierto con la Consejería de Salud del Principado ante el "bloqueo" de las negociaciones, y han advertido de que el colectivo se prepara para una posible huelga indefinida tras el verano si no hay avances.

En un comunicado, el sindicato ha señalado que afronta una nueva semana de movilizaciones con convocatoria autonómica, al tiempo que mantiene sus principales reivindicaciones, entre las que destacan la implantación de la jornada laboral de 35 horas mediante el aumento de libranzas tras las guardias -con el denominado plan '17h-2L, 24h-3L'-, la limitación a 35 pacientes por consulta en Atención Primaria, la mejora de las guardias localizadas y diversas equiparaciones retributivas y organizativas, como en el caso de MIR, SAMU y especialidades sin guardias.

SIMES ha criticado que en la reunión mantenida el pasado 13 de mayo la Consejería de Salud "cerró la puerta" a sus demandas en materia de jornada laboral, lo que, según denuncia, supuso la interrupción del diálogo con el comité de huelga. A su juicio, las alternativas planteadas por la Administración "perpetúan jornadas de entre 45 y 60 horas semanales", por lo que las consideran "inviables" e "inaceptables".

El sindicato defiende que sus propuestas son "sólidas y factibles" y acusa a la Consejería de actuar con "irresponsabilidad" al rechazarlas. En este sentido, insta al departamento autonómico a "sentarse a negociar" un calendario de aplicación de las medidas planteadas en lugar de, según afirma, reformular "propuestas trampa".

Ante esta situación, los representantes de los médicos han llevado a cabo una ronda de asambleas en distintas áreas sanitarias, de las que concluyen que el colectivo respalda la continuidad de las movilizaciones, incluso si ello implica avanzar hacia una huelga indefinida.

Así, mientras esperan una respuesta por parte de la Consejería y del SESPA, han confirmado que mantendrán el calendario de una semana de huelga al mes hasta junio y que, paralelamente, están organizando una "red de resistencia" de cara a un posible paro indefinido tras el verano.

Con todo, el sindicato ha expresado su deseo de que la situación se reconduzca y ha apelado al Gobierno del Principado, presidido por el socialista Adrián Barbón, a que "recapacite" y adopte medidas para resolver el conflicto.