Médic@s del SESPA critica que Salud no les convoque a la reunión urgente sobre el Estatuto Marco

Archivo - Manifestación de Médicos del Sespa en Oviedo. - MÉDICOS DEL SESPA - Archivo

OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma y Sindicato Médic@s del SESPA ha criticado que la Consejería de Salud y el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) no les hayan convocado a la reunión de urgencia prevista para esta tarde con los sindicatos sanitarios, en la que se abordarán asuntos del Estatuto Marco derivados del Consejo Interterritorial.

A través de una nota de prensa, han lamentado no haber recibido ninguna notificación al respecto. Aunque han manifestado que entienden que el departamento autonómico convoque a las fuerzas con representación en la Mesa Sectorial, han calificado de incomprensible que no se les cite "de ninguna manera", dado que se trata del "único sindicato que actualmente tiene un conflicto laboral abierto a nivel autonómico", en alusión a su convocatoria de huelga.

Han acusado a la consejera de "simular normalidad" e "ignorar deliberadamente" a Médic@s del SESPA. A su juicio, esta actitud contradice las declaraciones del propio Ejecutivo, al que han afeado que aplauda que la ministra de Sanidad, Mónica García, trate de cerrar conflictos abiertos mientras la Administración asturiana "hace exactamente lo mismo" con las movilizaciones en la comunidad.

Desde el sindicato consideran que sería "mucho más razonable y productivo" incluirles en los encuentros, ya sea de forma conjunta o en una reunión posterior, con el fin de llegar al conjunto del colectivo médico asturiano, el cual se encuentra movilizado tanto en las protestas contra el Estatuto Marco como en la huelga autonómica en curso.

SOLICITUD DE REUNIÓN URGENTE

Por este motivo, la Plataforma y Sindicato Médic@s del SESPA ha solicitado formalmente a la Consejería de Salud y al Sespa la convocatoria de un encuentro con la misma urgencia, proponiendo que este tenga lugar mañana viernes.

Finalmente, han emplazado al Gobierno presidido por Adrián Barbón a actuar "con menos cálculos y más responsabilidad", instándole a "ir de frente" y a mantener un contacto fluido con los representantes que reivindican mejoras para la sanidad pública asturiana y los derechos laborales de su plantilla.