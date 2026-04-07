Medio Ambiente encargará un estudio sobre el impacto del ruido en la parroquia de Cabueñes

Reunión entre el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, y el edil de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera, con representantes vecinales de Cabueñes. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón encargará un estudio específico sobre el impacto del ruido en la parroquia de Cabueñes, con especial atención a los núcleos de viviendas más próximos a la autovía A-8 que transcurre por la parroquia.

La decisión se adoptó en una reunión mantenida en este día con representantes vecinales de Cabueñes, en la que, además del concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, también ha participado el edil de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

El objetivo del estudio será cuantificar con datos actualizados la magnitud del problema que los vecinos llevan tiempo denunciando, así como servir de base para reclamar actuaciones ante la Demarcación de Carreteras del Estado y el Principado de Asturias, como ya se hizo con anterioridad con la parroquia de Serín.

"Queremos un informe riguroso que incluya mediciones en los puntos más conflictivos para poder exigir soluciones concretas ante la Demarcación de Carreteras del Estado y el Principado de Asturias", ha señalado Pintueles.

Este último ha incidido en la importancia de contar con información objetiva que permita al Ayuntamiento representar a los vecinos ante estas administraciones, tal y como ellos mismos lo han solicitado.

En la reunión, además, los vecinos se han quejado por el nivel de ruido, que consideran "intolerable", y han pedido que el Ayuntamiento actúe como interlocutor frente a las administraciones responsables.

Por su parte, Junquera ha abogado por "escuchar a los vecinos y canalizar sus demandas de manera efectiva, reforzando la participación y la proximidad de la administración local".