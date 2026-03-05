Medio Ambiente invierte 182.000 euros en las obras de ampliación del saneamiento de El Truébanu

Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 5 marzo 2026 14:50
OVIEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ejecuta la ampliación del sistema de saneamiento de El Truébanu, en Corvera, que supone una inversión de 181.939 euros. La directora general del Agua, Vanesa Mateo, y el alcalde del concejo, Iván Fernández, han visitado hoy los trabajos, que beneficiarán a 24 habitantes de la localidad.

La actuación consiste en conectar a la red varias viviendas que se habían quedado al margen y completar el sistema. Para ello, se ejecutarán 634 metros de colector, repartidos entre dos colectores principales y los secundarios necesarios realizar la conexión de las casas. También se construirán 15 pozos registro y 9 arquetas.

Los colectores principales se dividen en dos ramales, el más largo incluye la colocación de una tubería de 363 metros y la construcción de 10 pozos de registro y 9 arquetas para recoger los vertidos de las viviendas y conducirlos a la red de saneamiento. El otro ramal contará con una tubería de 149 metros, cinco pozos de registro y cuatro arquetas para las acometidas domiciliarias.

