Medio Ambiente lanza el Plan CER 2025 para controlar las colonias felinas

GIJÓN/OVIEDO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón lanza el nuevo Plan CER (Captura, Esterilización y Retorno) 2025, con el objetivo de frenar el crecimiento descontrolado de las colonias felinas, especialmente en el medio rural. Esta actuación supone una inversión pública de 82.595 euros y se enmarca en la necesidad de cumplir con la Ley de Bienestar Animal.

Actualmente, Gijón cuenta con 223 colonias registradas en el RECOFE, que suman más de 2.100 gatos. No obstante, se estima que hay muchas más sin registrar.

Según los datos municipales, al menos un 40% de los animales aún no están esterilizados, lo que genera reproducción incontrolada, problemas sanitarios y conflictos vecinales. El problema es especialmente grave en la zona rural, donde se concentra el 58% de las colonias registradas.

"El Plan CER representa un paso decisivo para garantizar el bienestar animal y cumplir con nuestras obligaciones legales. Con esta medida reforzamos el compromiso del Ayuntamiento con una gestión responsable, eficaz y respetuosa", explicó Rodrigo Pintueles, concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

En los primeros seis meses de 2025, el Ayuntamiento ha esterilizado 128 gatos mediante el convenio con el Colegio de Veterinarios de Asturias, con una inversión de 12.000 euros. Esta colaboración ha implicado a 21 centros veterinarios diferentes y ha sido clave en la fase inicial del programa. Además, se han destinado 8.000 euros adicionales para subvencionar esterilizaciones realizadas por protectoras y colectivos voluntarios.

El nuevo contrato profesional, cuya fase de licitación finalizó ayer 8 de agosto, permitirá intervenir en zonas de difícil acceso y complementar el trabajo del voluntariado.

"Tras estudiarlo a fondo, creemos que esta medida es hoy la única vía eficaz para actuar con urgencia, especialmente en zonas rurales de difícil acceso. Además, es una condición necesaria para recibir la subvención solicitada al Ministerio el pasado mes de mayo", recuerda Pintueles.

El Plan CER 2025 permitirá esterilizar entre 1.500 y 2.000 gatos adicionales, alcanzando así el control total de las colonias felinas en el concejo. El presupuesto se distribuirá en un 60% para esterilizaciones y tratamientos veterinarios básicos, un 20% para atención a animales enfermos o heridos, un 10% para acondicionamiento de colonias y otro 10% para formación y campañas de sensibilización.