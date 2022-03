A medio y largo plazo la avenida de la Costa será una calle residencial, avanza el Gobierno local

El Ayuntamiento realizará un estudio para la preservación de elementos patrimoniales de comercios y negocios

El concejal de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, ha adelantado este miércoles que en el Plan de Movilidad que está tramitando recoge que la avenida de la Costa sea una calle residencial.

Así lo ha señalado en el Pleno Municipal, con motivo de una iniciativa de Vox, con la buscaba que se lleven a efecto las actuaciones necesarias para que se restablezca la limitación de velocidad de 50 kilómetros por hora en todos los carriles de la avenida de la Costa, con eliminación, en todo caso, del carril bici. La propuesta fue rechazada con los votos en contra de PSOE, IU y Podemos-Equo Xixón, mientras que Cs se abstuvo.

Martín ha recriminado a algunos grupos de la oposición, salvo Vox que no formaba parte de la Corporación anterior, que renieguen ahora de los objetivos del Plan de Movilidad aprobado en su día, y en el que se marcaba que esa avenida formara parte de una zona prioritaria residencial y se redujera el tráfico.

A mayores, ha incidido en que en la avenida de la Costa la intensidad de vehículos es menor que la avenida de la Constitución o General Elorza en Oviedo, ha puesto de ejemplo.

Al tiempo, ha remarcado que se están aplicando medidas de movilidad en distintas ciudades independientemente del signo político de Gobierno. El concejal ha defendido, además, que limitar la velocidad reduce el riesgo de accidentes graves o mortales.

El portavoz de Vox, Eladio de la Concha, por su lado, ha replicado a Martín que apenas ha habido uno o dos fallecidos en accidentes de tráfico en la ciudad, e incluso ninguno, al año en los últimos años.

Ha defendido, además, la necesidad de desplazarse en coche y se ha opuesto a las medidas que restringen estos desplazamientos. "Solo pedíamos una concesión a la racionalidad", ha apuntado sobre su iniciativa.

COSTE ENERGÉTICO

El Pleno, por otro lado, ha aprobado, con el solo voto en contra de Vox, una iniciativa de Podemos-Equo Xixón para instar al Gobierno central a que se impulse ante la UE el desligar el precio del gas del del mix energético.

Ha replicado a los grupos de la derecha, que todo lo solucionan con rebajas de impuestos, a lo que les ha recordado que estos tienen su función. A Foro, en concreto, le ha señalado que en su proposición no se dice que no se compre el gas, sino al contrario, que se compre el que sea necesario, pero que no se ponga ese precio al resto de tecnologías.

Por parte del Gobierno local, el concejal socialista Santos Tejón ha advertido de que el coste energético pone en riesgo la propia supervivencia "de nuestras empresas y nuestros ciudadanos", a lo que ha visto necesario desligar el gas del precio global, ya que está "disparado" y fija el de todas las demás energías. "Es insostenible", ha considerado Tejón del precio que se paga por la luz.

Y si bien casi todos los grupos han estado de acuerdo con la iniciativa de la coalición morada y verde, Foro ha augurado que a la larga va a haber que pagar compensaciones a las eléctricas por estos cambios. Vox, que ha rechazado la iniciativa, se ha mostrado más a favor de bajar impuestos.

CALZADOS CHIQUI

La Corporación gijonesa, asimismo, ha respaldado, por unanimidad, la iniciativa de Ciudadanos, con la enmienda del PP, incluir el cartel de calzados Chiqui en el catálogo urbanístico para preservarlo, y también aquellos elementos de este tipo de patrimonio que se considere merecedores de protección.

En su propuesta, la formación naranja pedía elaborar un estudio sobre el patrimonio arquitectónico, histórico-artístico, paisajístico

e inmaterial vinculado al comercio emblemático y singular de Gijón.

Se ha retirado del punto 3, de elaborar un plan de promoción y apoyo al comercio emblemático de la ciudad, con medidas de apoyo que favorezcan la continuidad de la actividad comercial que desarrollan, así como la preservación del patrimonio que atesoran, con la enmienda del PP. El PP ha argumentado que con este punto se ponía en riesgo posibles ventas o traspasos de negocios.

Durante el debate plenario, el concejal de Cultura, Manuel Ángel Vallina, ha recriminado a Foro que defienda ahora la preservación del cartel cuando aceptó en su día la alegación de la dueña de calzados Chiqui para excluirlo del catálogo urbanístico. Foro, en este sentido, ha replicado que no tiene por qué conservarse en el mismo lugar ni estar para ello en el catálogo.

Esto último ha sido rechazado por el edil de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, quien sí ha visto necesario su inclusión para que pueda gozar de protección.

Vallina, además, ha apuntado que la propiedad de calzados Chiqui se muestra favorable a su conservación en otro lugar. Sobre el estudio que se hará, ha avanzado que, en función de este, se valorará el incorporar al catálogo urbanístico nuevos elementos sin perjudicar a los propietarios de los negocios.

Podemos-Equo Xixón, por su lado, ha remarcado que este cartel daba más personalidad a la ciudad y que elementos de este tipo dan identidad propia a Gijón frente a marcas impersonales de grandes empresas. Tuero ha lamentado que cada vez hay menos negocios "de los de toda la vida", que son los que crean comunidad.

SALUD MENSTRUAL

Por otro lado, Podemos-Equo Xixon ha sacado adelante una proposición, aceptada la enmienda presentada por los partidos del Gobierno local (PSOE/IU), con el solo rechazo de Vox.

La portavoz de la coalición morada y verde, Laura Tuero, ha lamentado que sigue habiendo tabús en torno a la menstruación, pese a ser un proceso natural, "ignorado desde la política incluso", ha enfatizado.

La enmienda aprobada contempla: Instar al Gobierno de Asturias a que, en el marco del Plan de Salud del Principado de Asturias 2019-2030, incorpore indicadores que permitan conocer el impacto de la menstruación y la higiene menstrual en la salud y el bienestar de las mujeres; abordar la menstruación y la higiene menstrual en las acciones, programas y servicios orientados a promover una educación afectivo-sexual que garantice la salud sexual y reproductiva, especialmente en aquellos dirigidos a población adolescente en los centros educativos.

Para su desarrollo se procurará y facilitará la participación de las y los profesionales de Atención Primaria, muy especialmente de Enfermería Familiar y Comunitaria, a través de la coordinación con la Gerencia del Área Sanitaria V.

También recoge la iniciativa poner en marcha las actuaciones necesarias para garantizar que en todos los recursos dirigidos a personas en situación de exclusión y vulnerabilidad social se facilitan los productos necesarios para atender la higiene menstrual de las mujeres.

Vox, por su parte, ha considerado la iniciativa como un lavado de cara, ya que Podemos lo puede hacer desde el Congreso de los diputados. Además, han asegurado que Vox lleva toda la Legislatura pidiendo rebaja de impuestos para los productos de higiene en general, y no solo de salud menstrual.

En el Pleno se ha aprobado, además, por unanimidad, el Reglamento Interno del Consejo Sectorial de Protección y Bienestar Animal, una vez aceptada una enmienda transaccional de PSOE, IU y Podemos-Equo Xixón a la presentada por Ciudadanos.

También se ha dado cuenta en el Pleno del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno local sobre la aprobación del Plan de medidas antifraude del Ayuntamiento.