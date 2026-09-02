Medio Rural captura más de 809.000 reinas de avispón asiático en Asturias desde 2018

Archivo - Ejemplares de avispa asiática (Vespa velutina) capturados con una trampa casera - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha capturado 809.803 reinas de avispón asiático (Vespa velutina) en Asturias desde 2018, año de puesta en marcha de los planes de control de esta especie invasora, mediante las 51.665 trampas instaladas en el conjunto de la comunidad.

La campaña de trampeo primaveral de este año se ha cerrado con la retirada de 111.011 reinas fundadoras y la colocación de 5.389 trampas, de acuerdo con los datos registrados en la plataforma Avisap, herramienta que coordina el trampeo preventivo, el aviso ciudadano de nidos y su posterior gestión.

La consejería ha presentado este miércoles el balance en Aller, durante la reunión del nuevo comité asesor de la avispa asiática, en la que también ha dado a conocer un nuevo plan de actuación orientado a reforzar la prevención y el control de la especie en un contexto de expansión.

La captura de reinas constituye una de las principales medidas preventivas para limitar la proliferación de la Vespa velutina y reducir sus efectos sobre la apicultura, la fruticultura, los polinizadores silvestres y la población en general.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La plataforma Avisap ha recibido desde 2018 un total de 79.279 comunicaciones de la ciudadanía sobre la presencia de nidos, una colaboración que el Principado considera esencial para detectar focos y facilitar una respuesta rápida de los equipos de control.

El portal autonómico establece precisamente el trampeo preventivo de reinas y la detección y notificación de nidos como dos de los elementos centrales de la estrategia de lucha contra esta especie invasora.

La fase de localización y neutralización de nidos está coordinada por la Dirección General de Planificación Agraria a través del Centro de Alerta y Control de Plagas y Especies Invasoras.

En este operativo participan los ayuntamientos, tanto a través de sus propios servicios como de empresas contratadas, además de asociaciones de voluntariado especializado y agrupaciones de Protección Civil. También colaboran los equipos de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y los servicios de extinción de Oviedo y Gijón.

COMITÉ AMPLIADO

La composición del comité asesor se ha ampliado con representantes de las organizaciones profesionales agrarias, las denominaciones de origen protegidas Vino de Cangas y Sidra de Asturias, la Indicación Geográfica Protegida Miel de Asturias, así como integrantes del movimiento conservacionista y del voluntariado que participa en la neutralización de nidos.

El encuentro ha servido igualmente para presentar un nuevo plan de actuación que revisa las medidas vigentes de control. El Principado recogerá ahora las aportaciones de los miembros del comité antes de publicar el documento definitivo.

El Centro de Alerta y Control de Plagas y Especies Invasoras evaluará, además, la eficacia del trampeo primaveral de reinas fundadoras y su contribución a la reducción de la incidencia de la especie.

Como novedad este año, la red de evaluación se ha extendido a los concejos de Candamo, Siero y Noreña, que se suman a Las Regueras, municipio en el que ya se habían realizado estudios en campañas anteriores con resultados considerados esperanzadores.