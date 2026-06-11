Medio Rural finaliza la reforma de la pista entre Puente Miera y La Muriosa, en Piloña

Visita de Marcelino Marcos a Piloña - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha visitado este jueves las obras de acondicionamiento de 4,5 kilómetros de la pista que une Puente de Miera, en Piloña, con La Muriosa, en la majada de Biforcos, en el límite con Nava, en la que se han invertido 298.400 euros.

Los trabajos, que han mejorado el acceso de vehículos y maquinaria agrícola a los pastizales, también facilitan la comunicación entre los dos municipios limítrofes a través de la zona de Les Praeres.

"Esta actuación favorece el trabajo diario de las explotaciones ganaderas y contribuye a fijar población con unas infraestructuras modernas, seguras y adaptadas a las necesidades del territorio", ha valorado Marcos, quien ha recordado que la mejora de este tipo de infraestructuras es uno de los compromisos recogidos en el Pacto por el Medio Rural firmado en febrero con amplios sectores de la sociedad, entre ellos, la patronal y las organizaciones sindicales agrarias.

El Principado ha realizado otras obras en la zona, como la repoblación del monte de utilidad pública Cuesta de Coya y Ques, en Piloña, a la que se destinaron 304.918 euros para reparar el daño causado por un incendio forestal en 2023, especialmente en el sector de Beroñes. Esta iniciativa permitió repoblar 32,81 hectáreas con Pinus pinaster, construir un nuevo cierre de 6.347 metros, adecuar 6,7 kilómetros de pistas forestales y aplicar tratamientos selvícolas en otras 13,24 hectáreas de pinar.

Durante su visita, Marcos ha explicado que cada euro invertido en repoblación forestal y gestión selvícola es una inversión en el futuro de los montes. Según ha indicado, las obras en este ámbito ayudan a fortalecer las masas forestales, generar paisajes más resistentes frente a los incendios y reforzar la seguridad de las poblaciones.

La recuperación de superficie forestal protege al suelo de la erosión y favorece la fijación de CO2, la emisión de oxígeno y la producción de madera.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

El titular de Medio Rural también se ha referido a la mejora de infraestructuras y prevención de incendios forestales. En este sentido, ha recordado que en esta legislatura se han distribuido 18 millones a través de convenios con 74 concejos. Estos fondos ayudan a reforzar los servicios básicos, apoyar la actividad ganadera y forestal y aumentar la seguridad y la calidad de vida.

En el caso de Piloña, el municipio ha recibido 395.899 euros que han permitido, entre otros fines, reformar infraestructuras rurales y de apoyo a la actividad ganadera. Además, se han destinado 152.782 euros a actuaciones de defensa contra incendios y otros 137.900 a acondicionar pistas y equipamientos ganaderos en Pandoles, Llivis, Collau y el Sueve. También se han instalado mangas ganaderas en Valles y Tallada, Pandoles, Sellón y Treslafuente. En la actualidad, se está planificando una intervención en el acceso a Les Cabañes.

Asimismo, la consejería ha movilizado más de un millón en el concejo en obras de infraestructuras rurales, conservación de espacios públicos y gestión forestal sostenible. Así, a la que ha visitado Marcos, se suman también la renovación del mobiliario del área recreativa de La Pesanca y la reparación de la balsa de repoblación El Requexu, en el puerto del Sueve; intervenciones de repoblación forestal y tratamientos selvícolas en Montiquín, Cuesta Cayón, Beroñes y el monte de utilidad pública Cuesta de Coya y Ques, según ha informado el Gobierno asturiano.