El "mejor verano del Norte" llega a Gijón: Descubre la programación estival

Presentación de la programación estival de Divertia Gijón. - DIVERTIA GIJÓN

GIJÓN, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez, ha presentado este jueves la programación "excepcional" del verano gijonés, marcada por la imagen del eclipse solar del próximo 12 de agosto.

"Bienvenidos y bienvenidas al mejor verano del Norte de España", ha asegurado Suárez, en rueda de prensa, durante la presentación de la programación estival, acompañado del edil de Festejos, Jesús Martínez Salvador.

En este sentido, ha adelantado que Gijón se llenará de actividad, cultura, ocio, gastronomía y encuentros durante más de tres meses y contará con una programación "de primer nivel", con más de 250 actividades para todos los públicos y para todos los gustos.

A este respecto, ha destacado que habrá teatro, gastronomía, tradiciones, espectáculos familiares, actividades infantiles, cultura popular, arte urbano y grandes eventos, desde la Noche de San Juan a la Fiesta de la Sidra, la Semana Grande, Metrópoli, Gijón Life, el festival folclórico o los de piano y de gaitas, hasta la visita de La Cubana, Paseo Gastro, Noches Mágicas, la Terraza del Botánico, la feria taurina, Arte en la Calle o la Fiesta del Cielo.

Citas ya consolidadas, según el presidente de Divertia, quien ha remarcado que forman parte de la identidad de los veranos gijoneses, si bien ha adelantado que este año además se incorporan importantes novedades.

Suárez ha señalado que el verano gijonés arranca este fin de semana con el ciclo de los conciertos del parque Hermanos Castro, que traerá a Gijón a artistas de primer nivel nacional e internacional como son Antonio Orozco, Alejandro Sanz y Lola Índigo.

También el próximo 18 de julio visitará la ciudad 'La Carroza Real', en su gira por España, un recital de ópera abierto y gratuito que lleva la firma del Teatro Real y que tendrá lugar en la explanada de Poniente, acercando así la cultura a nuevos públicos y convirtiendo un espacio emblemático en un gran auditorio al aire libre.

Ha destacado, también, la programación "especial y única" que tendrá lugar en la "histórica" jornada del 12 de agosto, día del Eclipse Solar Total.

Ese día, por la mañana, en la plaza Mayor, habrá representación asturiana con el concierto de "una de nuestras artistas más queridas", Marisa Valle Roso.

Asimismo, durante el fenómeno astronómico se podrá disfrutar de un "concierto silencioso" en el cabo San Lorenzo y de los comentarios de expertos en el escenario de Poniente.

Ya por la noche, con el objetivo de ofrecer distintas alternativas, Gijón contará, por primera vez, de actividad simultánea en cuatro localizaciones: Plaza Mayor, Poniente, paseo de Begoña y plaza 3 de Abril.

Además, otra gira que hará parada en Gijón, será la del Parque Hinchable más grande del mundo, una propuesta familiar que se instalará a finales de agosto en el parque Hermanos Castro.

Martínez Salvador, por su parte, ha puesto en valor el esfuerzo y trabajo que hay detrás de esta programación veraniega de "alta calidad", para poder ofrecer "el mejor verano del Norte de España".

En este sentido, ha destacado que se presenta una oferta "amplia, diversa y descentralizada", que llenará Gijón de experiencias, convirtiendo los espacios urbanos y naturales en un espacio de encuentro, de convivencia y de disfrute continuo.

"Queremos que el verano se viva en toda la ciudad, que la actividad llegue a los barrios, que ocupe nuestros espacios públicos y que contribuya a que Gijón siga siendo una ciudad dinámica, acogedora y siempre llena de oportunidades para disfrutar de la cultura, del ocio, del respeto a nuestras tradiciones y que además lo pueda hacer todo el mundo", ha resaltado.

Especialmente ha destacado el hecho de que se cumple este año el 20 aniversario del Acuario y también del Festival Aéreo. Dos proyectos, según el edil, que forman parte de la historia reciente de Gijón y que han contribuido a proyectar su imagen mucho más allá de las fronteras gijonesas.

BANDA SONORA DEL VERANO

También ha destacado la sintonía que va a acompañar este verano a las actividades, titulada 'Gijón Ormuz (Estrechos hermanados)', compuesta por el músico gijonés Jorge Muñoz-Cobo González (de Doctor Explosión) y producida en los estudios Circo Perrotti.

El edil ha explicado que, en palabras de su creador, en esta melodía "explora la dicotomía entre calma e inquietud". "Nos invita a aprender, a un viaje en una ciudad de vida abierta y dinámica", ha resaltado Martínez Salvador.