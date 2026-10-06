Las mejoras en las instalaciones, servicios y actividades centran la reunión de inicio de curso en Avilés

Reunión correspondiente al inicio del curso - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Educación del Ayuntamiento de Avilés, Juan Carlos Guerrero, ha mantenido este martes la habitual reunión de inicio de curso con las personas representantes de los equipos directivos de los centros educativos de Avilés, tanto públicos como concertados.

Con carácter previo se celebró una reunión con las direcciones de las Escuelas de Educación Infantil, mientras que en los encuentros de este martes han participado todos los Centros de Infantil y Primaria públicos, el Centro de Educación Especial San Cristóbal, los Institutos de Educación Secundaria, los Centros Integrados de FP, la Escuela Oficial de Idiomas, la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias y los diferentes centros concertados.

Las reuniones, que se han desarrollado durante toda la mañana en el Complejo Deportivo Avilés, han estado centrados en las mejoras implantadas y previstas tanto en las instalaciones de competencia municipal como en los servicios y actividades gestionados desde el área de Educación.

Guerrero recordó que este curso 2026/2027 comienza con mejoras en los servicios de comedores escolares, la oferta de actividades extraescolares culturales y de los Talleres Infantiles de Avilés (TIA), gracias a las novedades incluidas en los respectivos contratos dando respuesta a las demandas expresadas por las familias y las propias direcciones de los centros educativos avilesinos.

Ha comenzado la implantación de una de las principales peticiones de las familias del alumnado usuario de los comedores: el cambio de modalidad de 'línea fría' a 'línea caliente', algo que recoge el contrato para los cursos 2026/2027 y 2027/2028.

La otra demanda concreta a la que la concejalía de Educación da respuesta a través de este contrato es el aumento de monitores y monitoras por alumnado, estableciendo ratios diferenciadas para alumnado de Educación Infantil de segundo ciclo, que suele requerir especial apoyo en el inicio de curso, y para alumnado de Primaria y Secundaria.

También cuenta con novedades el contrato para la prestación del servicio de actividades extraescolares culturales y TÍA (Talleres Infantiles de Avilés) para los cursos 2026/2027 y 2027/2028. Una de las más significativas es la oferta de una nueva actividad extraescolar para complementar la reducción de jornada lectiva en junio y septiembre en los centros de Infantil y Primaria, en continuidad con el servicio municipal de comedor, para facilitar la conciliación familiar durante todo el periodo escolar.

Otra de las grandes novedades se producirá en el verano de 2027, cuando los Talleres Infantiles de Avilés (TIA) incorporarán un nuevo turno de tardes. Además, también en relación con los talleres TIA, el nuevo contrato recoge la posibilidad de ampliación en el número de plazas. Se introduce también un mayor refuerzo a las necesidades educativas especiales (NEE) y una especial atención a las diferentes necesidades del alumnado de Infantil y del de Primaria.

Como cada verano, el Ayuntamiento de Avilés aprovechó el periodo no lectivo para intensificar los trabajos de mantenimiento, conservación y mejora en los centros educativos públicos de la ciudad, con el objetivo de que el curso 2026/2027 comience en las mejores condiciones posibles para la comunidad educativa.

El Ayuntamiento llevó a cabo más de un centenar de mejoras en los colegios de Infantil y Primaria de su titularidad durante el verano. Se trata de actuaciones de mantenimiento que responden a necesidades detectadas por la Concejalía de Educación a través del contacto directo con los equipos directivos.

Se realizaron trabajos de pintura interior y exterior, reparación de humedades, arreglos de carpinterías, persianas, cerraduras y puertas, reparaciones en patios y pavimentos, actuaciones en instalaciones sanitarias y de calefacción, reposición de elementos deteriorados, mejoras en accesibilidad y seguridad, así como múltiples intervenciones derivadas de incidencias comunicadas por las direcciones de los centros a lo largo del curso. En las reuniones de este martes se han tratado también aspectos relacionados con la limpieza y el cuidado de zonas verdes.

Otro asunto abordado ha sido el mantenimiento de canalones en los centros de Infantil, Primaria y Educación Especial, que se encuentra actualmente en contratación para un periodo de dos años. Se estima en más de 3.700 metros lineales la dotación de canalones que deberá atender la empresa adjudicataria en el total de los edificios, por un precio máximo de 127.694 euros.

Una de las principales novedades dirigidas específicamente a los Institutos de Educación Secundaria, a demanda de los mismos, dirigido a atender a alumnado con dificultades con el idioma y otras materias básicas como las matemáticas o la lengua.

Asimismo, desde el área de Educación se ha recordado a los IES la nueva convocatoria de becas para facilitar la inmersión lingüística de alumnado con dificultades para participar en proyectos y viajes, a la que ya pudieron optar este año. Otra de las novedades tratadas ha sido la ampliación del programa 'Patios abiertos', al CEIP Poeta Juan Ochoa, en La Luz. Este servicio ya se venía desarrollando en los CEIP de Villalegre, Versalles, Marcos del Torniello, Llaranes y El Quirinal.

Esta iniciativa, enmarcada en el proyecto educativo de 'Avilés, Ciudad Educadora', se realiza los sábados y domingos de 10:00 a 22:00 horas para facilitar las prácticas deportivas, el ocio saludable y familiar y la buena convivencia vecinal.

Durante las reuniones celebradas con los centros educativos se ha informado también sobre el catálogo de actividades complementarias ofertado para este curso 2026/2027 desde el área de Educación, disponible en la página web municipal.

Este documento recoge una amplia oferta de 80 actividades gratuitas para los centros, en horario lectivo, que suponen un complemento y apoyo a la labor docente a través de diez áreas de conocimiento: Medioambiente y Consumo, Cultura, Expresión Artística, Vida Saludable y Deporte, Solidaridad y Ciudadanía, Conciliación y Corresponsabilidad, Otras Lenguas y Culturas, Igualdad de Oportunidades, Nuestro Entorno y Cultura Emprendedora.

Asimismo, se ha recordado a los centros los recursos que tienen a su disposición en materia de refuerzo socioeducativo para su alumnado, como el programa 'Acompañamiento Socioeducativo', dirigido al alumnado y sus familias para la adquisición y/o afianzamiento de hábitos de trabajo para el logro de los objetivos curriculares.

Igualmente, este curso se seguirán desarrollando actividades en el marco del hermanamiento entre colegios de Avilés y de los campamentos saharauis, con la colaboración de la Asociación Asturiana de Solidaridad de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y la Asociación Bubisher.

También se ha informado a los representantes de los centros sobre la próxima celebración del Día Internacional de la Ciudad Educadora, que se conmemorará el 30 de noviembre bajo el lema 'Ciudades educadoras: cultivando pensamiento crítico, los valores democráticos y la lucha contra la desinformación'.

Por último, se ha avanzado que el Pleno del Consejo Escolar Municipal se reunirá el 10 de noviembre, mientras que la Comisión Permanente del mismo lo hará con carácter previo el 5 de noviembre.