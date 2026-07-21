Mejoras en Playa de Estaño (Gijón): Más seguridad y accesibilidad con nuevas barandillas

Barandillas renovadas en la playa de Estaño (Gijón). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, a través del Servicio de Parques y Jardines, ha finalizado las obras de sustitución de las barandillas y de la pasarela de madera de la playa de Estaño.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, se trata de una actuación destinada a mejorar la seguridad y la accesibilidad de uno de los arenales más frecuentados del litoral gijonés durante la época estival.

La intervención ha permitido renovar por completo las barandillas perimetrales y de acceso al arenal, así como la pasarela de madera situada en sus inmediaciones, elementos que presentaban un importante deterioro como consecuencia del paso del tiempo y de su exposición continuada a las condiciones meteorológicas.

Ante el riesgo que suponía su estado para los usuarios, las zonas afectadas fueron señalizadas y precintadas mientras se desarrollaban los trabajos.

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, ha resaltado que "esta actuación responde a nuestro compromiso con el mantenimiento y la mejora de los espacios naturales de Gijón".

"Hemos actuado sobre una infraestructura muy utilizada durante el verano, garantizando unas mejores condiciones de seguridad y accesibilidad para vecinos y visitantes, y lo hemos hecho reduciendo al mínimo las molestias gracias a una ejecución muy por debajo de los plazos previstos", ha agregado.

Aunque las obras contaban con un plazo de ejecución de dos meses, los trabajos han concluido en apenas tres semanas, permitiendo que la playa recupere la normalidad en plena temporada estival y minimizando las afecciones para sus usuarios.

La actuación ha sido ejecutada por la empresa Asturmadera S.L. y ha supuesto una inversión municipal de 23.194,49 euros (IVA incluido).