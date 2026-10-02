Memoria Democrática no espera a la decisión judicial y obliga a retirar, en Gijón, el monumento de Héroes del Simancas

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez (dcha), junto al consejero de Vivienda del Principado, Ovidio Zapico, antes de participar en el acto de homenaje y develación de la placa Mina La Camocha (Gijón). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha defendido este viernes, en Gijón, que la posición del Gobierno central con respecto a la obligación de retirar el monumento de los Héroes de Simancas es "clarísima".

"Se le ha dado un plazo para que lo retiren y, evidentemente, en ese plazo lo tienen que cumplir, ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación, antes de participar en el acto de homenaje y develación de la placa Mina La Camocha.

Si no cumple la propiedad del edificio, en este caso los jesuitas, la orden de retirada de la fachada del colegio, ha dejado claro que pondrán en marcha del artículo 37 de la Ley de Memoria Democrática y procederán a que se retire "antes o después". "Porque sin lugar a dudas, se tendrá que retirar", ha insistido, a lo que ha apuntado que el plazo dado era de tres meses.

Preguntado por la paralización judicial de forma cautelar, ha opinado que "eso no importa". "Una cosa es la vía que pueda tener la vía judicial, pero nosotros estamos en un procedimiento administrativo", ha indicado que a ellos no les incumbe el procedimiento con otra administración.

"Nosotros vamos a seguir el proceso", ha reiterado. "Nosotros teníamos previsto todo el proceso mucho antes de esta situación, nosotros seguimos con nuestro procedimiento". Martínez ha recalcado que, en otros casos, también han puesto contenciosos administrativos, pero ellos han seguido con su procedimiento.

Ante la insistencia de si no van a esperar a lo que decidan los jueces, ha sido tajante al indicar que "no", a lo que ha aclarado que tienen iniciado un procedimiento que "haremos cumplir". "Si nos requiere la justicia, pues entonces ya veremos a ver lo que hacemos", ha aclarado.

Dicho esto, ha matizado que al Ministerio, en principio, "absolutamente nadie nos ha requerido absolutamente nada". Es por ello que hacen cumplir la ley.

En caso de que haya un requerimiento judicial al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, "ya veríamos cuáles son las alegaciones que pudiéramos hacer al respecto", ha precisado.

Sobre la posibilidad de recurrir a la ejecución subsidiaria por parte de la Administración si no se cumple con su retirada, ha señalado que se podría dar el caso, aunque hay otros procedimientos, como el inicio, por ejemplo, de multas o sanciones. Después de eso, si hubiera negativa y todo el proceso estuviera acorde con el procedimiento de la ley, podría producirse un planteamiento subsidiario, según él.