La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el Hospital San Agustín de Avilés

OVIEDO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La menor de 17 años detenida este sábado por la muerte de su cuñada de 20 en Candamo ha tenido que ser ingresada en psiquiatría del Hospital San Agustín de Avilés donde permanece custodiada por agentes de la Guardia Civil, según han confirmado fuentes de la Benemérita a Europa Press.

Desde Fiscalía ya habían indicado que la joven no pasaría a disposición de la Sección de Menores de la Fiscalía de Asturias durante el día de hoy. Al tratarse de una menor de edad la instrucción del suceso corre a cargo de la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron este sábado, en torno a las 16.05 de la tarde, en la localidad de Aces, en Candamo, cuando "supuestamente tras una discusión" la menor apuñaló a su cuñada.

La autora, tras la agresión, se ausentó inmediatamente del lugar.

Trasladadas dos patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Piedras Blancas, resultó que la víctima se encontraba en estado grave. Una vez llegados los servicios médicos iniciaron tareas de reanimación.

Los agentes dieron inmediatamente comienzo a la búsqueda de la agresora, siendo localizada a las 16:30 horas en las inmediaciones de la estación de FEVE, procediendo a su detención.

La víctima de la agresión resultó fallecida a las 17:00 horas a pesar de los intentos de reanimación.