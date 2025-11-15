Una menor mata a su cuñada en Candamo

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer menor de edad ha apuñalado y matado a su cuñada este sábado en la localidad de Aces, en Candamo, según ha informado la Guardia Civil.

Ha sido a las 16:05 horas de este sábado cuando la Guardia Civil ha ha tenido conocimiento de los hechos. La autora, tras la agresión, se ausentó inmediatamente del lugar.

Trasladadas dos patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Piedras Blancas, resultó que la víctima se encontraba en estado grave. Una vez llegados los servicios médicos iniciaron tareas de reanimación.

Los agentes dan comienzo a la búsqueda de la agresora, siendo localizada a las 16:30 horas en las inmediaciones de la estación de FEVE, procediendo a su detención.

La víctima de la agresión resultó fallecida a las 17:00 horas a pesar de los intentos de reanimación.