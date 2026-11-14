El Mercado Artesano y Ecológico regresa este fin de semana a la Plaza Mayor

Cartel del Mercado Artesanal. - AYUNTAMIENTO GIJÓN

GIJÓN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Artesano y Ecológico regresará este fin de semana a la Plaza Mayor de Gijón con una nueva edición que reunirá los días 14 y 15 de noviembre artesanía, gastronomía y actividades en torno a una propuesta vinculada al territorio y a la forma de observar y representar el entorno.

El mercado volverá a ocupar la Plaza Mayor durante el sábado y el domingo con una programación que pone en valor la artesanía y los productos elaborados de manera tradicional, junto a diferentes propuestas gastronómicas y actividades para el público.

La imagen elegida para el cartel de esta edición toma como referencia los bodegones, representaciones en las que la naturaleza y los objetos aparecen dispuestos dentro de un marco para ser contemplados. A partir de esta idea, el Mercado Artesano y Ecológico plantea una composición en la que los elementos naturales desbordan los límites establecidos y adquieren su propio espacio.

La organización explica que la propuesta gráfica busca reflejar la relación entre artesanía, territorio y naturaleza, elementos que forman parte de la identidad del Mercado Artesano y Ecológico y de su programación.