El Mercado Artesano y Ecológico vuelve a Oviedo este fin de semana con artesanía y productos del Paraíso Natural

El Mercado Artesano y Ecológico regresa este fin de semana a Porlier dedicado a los Alimentos del Paraíso Natural - OVIEDO

OVIEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Porlier de Oviedo acogerá este sábado y domingo una nueva edición del Mercado Artesano y Ecológico (MAE), que en esta ocasión estará dedicada a los Alimentos del Paraíso Natural con el objetivo de dar a conocer la riqueza y diversidad de los productos agroalimentarios asturianos.

Según ha informado el Ayuntamiento de Oviedo, el mercado reunirá durante ambas jornadas a artesanos y productores que comercializan sus propias elaboraciones. La oferta incluirá productos de artesanía, como cerámica, madera, cuero, textil o joyería, junto a alimentos como quesos, miel, panes, dulces, embutidos, conservas, vino y productos de la huerta.

La programación incorporará un juego interactivo mediante códigos QR distribuidos por los distintos puestos para divulgar las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y la marca Alimentos del Paraíso Natural. Los participantes que completen el recorrido podrán optar a distintos regalos y al sorteo de un lote de productos valorado en 120 euros. El mercado contará además con una exposición de productos asturianos y un punto de información sobre esta marca de calidad.

Coincidiendo con el mercado, el proyecto Oviedo 2031 Ciudad Candidata a Capital Europea de la Cultura desarrollará el sábado, de 11.00 a 13.00 horas, la iniciativa participativa 'Sentémonos', destinada a recoger propuestas e ideas de la ciudadanía para la candidatura. El Mercado Artesano y Ecológico abrirá ambos días de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.