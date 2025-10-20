Mercadona abre un nuevo supermercado en Gijón con una inversión de 6,5 millones de euros

GIJÓN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mercadona abre un nuevo supermercado en Gijón, concretamente en las calles Óscar Muñiz 2 - Carretera de Villaviciosa, apertura que ha supuesto el cierre del ubicado en Somió por no cumplir los estándares requeridos por la compañía. Este supermercado responde al modelo de Tienda Eficiente de Mercadona, que refuerza la excelencia en el servicio y presenta mejoras de las que se benefician tanto los 'Jefes' (como internamente denomina a sus clientes) como los trabajadores, los proveedores y la sociedad.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 09.00 a 21.30 horas. Dispone de un aparcamiento de 138 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, 4 de ellas para vehículos eléctricos.

La compañía ha invertido 6,5 millones de euros en su construcción, en la que han participado 30 proveedores que han dado empleo a 150 personas durante la fase de obras. Este supermercado eficiente cuenta con una plantilla de 60 personas con empleo estable y de calidad, de los que 23 son nuevas contrataciones. Tiene una superficie de sala de ventas de casi 1.700 metros cuadrados e incorpora la sección Listo para Comer, con una amplia oferta de platos, bebidas refrigeradas y una zona de descanso para los clientes.

Además, en línea con la estrategia medioambiental de Mercadona, esta sección sirve gran parte de sus platos en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar (material compostable), el cartón o el papel.

La tienda también dispone de zonas comunes para que los empleados disfruten de una mayor comodidad en sus momentos de descanso, así como un comedor más equipado y unas taquillas personales más amplias y cómodas. Además, esta tienda está completamente conectada tecnológicamente, mediante la integración de una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para los trabajadores con los que poder compartir información desde cualquier sección de la tienda, lo que facilita la autogestión del supermercado y agiliza los procesos de toda la cadena.

Todo ello permite optimizar los procesos y conocer la gestión de la tienda en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones y contribuye así a una mayor agilidad, especialmente en la gestión de los productos frescos. A nivel medioambiental, se han tomado medidas que reducen el consumo energético gracias a una mejora del aislamiento térmico y acústico, optimizando los materiales y el grosor de paredes y techos y con nuevos arcones de congelado más eficientes energéticamente y respetuosos con el medioambiente.

Asimismo, cuenta con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según zonas y momentos del día, para una gestión energética mucho más eficiente, disponiendo, además, de un total de 418 módulos fotovoltaicos con los que seguir avanzando hacia el autoconsumo y la descarbonización. Además, Mercadona tiene habilitado su servicio de compra online a través de la página web www.mercadona.es.