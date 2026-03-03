Mercadona dona 20.000 toneladas de alimentos en 2025 dentro de su estrategia de prevención del desperdicio. - MERCADONA

En Asturias, Mercadona colabora con 7 entidades sociales, la empresa ha donado 305 toneladas de alimentos, más de 5.000 carros de compra OVIEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mercadona cuenta con diversas estrategias de prevención del desperdicio alimentario, entre las que destaca la donación diaria de alimentos aptos para el consumo. A través de esta medida, se han aprovechado 20.000 toneladas de alimentos y productos en 2025, en sus más de 1.670 tiendas y bloques logísticos de España y Portugal. Esas 20.000 toneladas han sido donadas a más de 850 entidades sociales con las que colabora diariamente.

Además, durante este año ha donado a 130 entidades sociales un total de 550 neveras y congeladores que, una vez han dejado de tener cabida en la operativa de la compañía, han sido destinadas a organizaciones sociales con el objetivo de facilitar su labor. De esta forma, se prolonga su vida útil y se optimiza el uso de los recursos, al tiempo que se refuerza la capacidad de almacenaje y conservación de alimentos de estas entidades.

En el caso concreto de Asturias, donde Mercadona colabora con 7 entidades sociales, la empresa ha donado 305 toneladas de alimentos, lo que equivale a más de 5.000 carros de la compra. Mercadona cuenta con un Plan de Acción Social para la colaboración con entidades sociales de España y Portugal, en el marco de las estrategias de prevención del desperdicio alimentario que implantamos desde hace años.

Entre ellas, la donación de alimentos ocupa un lugar especialmente relevante por su impacto social en las más de 850 entidades sociales con las que colabora, a las que se han donado 20.000 toneladas de productos, el equivalente a más de 333.000 carros de la compra.