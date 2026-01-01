Mía, una niña nacida en HUCA, el primer bebé de Asturias en 2026

HUCA - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer nacimiento producido en el Principado de Asturias en 2026 ha sido el de Mía Adhara, un bebé de 3,035 kilos que nació a las 00:36 horas de este 1 de enero en el Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo.

Según información facilitada por la Consejería de Salud, en el Hospital de Cabueñes no ha habido partos esta madrugada. Tampoco se registraron nacimientos en el Hospital San Agustín de Avilés, ni en de Cangas del Narcea.

Así mismo no constan tampoco alumbramientos de madrugada en el hospital Álvarez Buylla de Mieres ni en el del Oriente.