Mieres corta desde este martes un carril de la A-66 en sentido Oviedo por obras contra el ruido

Cortado desde este martes el carril derecho de la A-66 en Mieres por las obras contra el ruido - TRANSPORTES

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras para la reducción del ruido en la autovía A-66, a su paso por Mieres, entre los kilómetros 47,3 y 50 y entre los kilómetros 52 y 53,1 de la calzada en sentido Oviedo, a su paso por Mieres, en el Principado de Asturias.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 11,8 millones de euros (IVA incluido) y se enmarca en el desarrollo del Plan de Acción contra el Ruido en la Red de Carreteras del Estado.

Por ello, y para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, se cortará el carril derecho de la calzada en sentido Oviedo a partir del martes 6 de octubre a las 8.00 horas. El carril izquierdo permanecerá habilitado para la circulación de vehículos.

El corte del carril se mantendrá de forma ininterrumpida los días laborables, entre las 8:00 horas del lunes y las 13:00 horas del viernes. Los fines de semana y festivos solo permanecerá cortado el arcén exterior, quedando abierto al tráfico la calzada completa.

Estas afectaciones estarán debidamente señalizadas, permitiendo el desarrollo de los trabajos y el flujo del tráfico con seguridad.