Mieres pide ayuda al Principado tras prohibir un juez que los ganaderos suban las reses al Puerto de Pinos

Archivo - Vacas en un puerto de montaña de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, ha solicitado al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, una reunión urgente para abordar la situación en el Puerto de Pinos, donde los ganaderos no pueden subir al ganado a pastar a raíz de un Auto del Tribunal de Instancia, Sección de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Oviedo.

En una nota de prensa, el alcalde ha subrayado que el Principado "debe ayudar a los ganaderos mierenses" e implicarse en la búsqueda de soluciones para "garantizar el uso de unos pastos que, tal como reconocen todas las sentencias, son propiedad del Ayuntamiento de Mieres".

Por ello, Álvarez ha pedido al consejero un encuentro urgente para analizar la situación y poner sobre la mesa propuestas de solución y apoyo al sector ganadero local.

El Ayuntamiento ya ha recurrido la sentencia de esta misma semana del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Oviedo y recuerda que ha paralizado desde hace dos años las concesiones de pastos, en cumplimiento de una sentencia de hace dos años, de este mismo juzgado.

Por eso, resulta "sorprendente" la decisión de esta misma semana, teniendo en cuenta que Mieres durante estos ejercicios no ha concedido ninguna autorización para el traslado y pasto de ganados, ni contado con servicio de Guardería Rural, cumpliendo así con el fallo judicial de febrero de 2024.

El Gobierno local ha mostrado su "perplejidad" ante la sentencia del día 27 de mayo que insta al Ayuntamiento "a hacer algo sobre lo que no tiene competencias". "Mieres ha acatado todos los fallos judiciales y trabaja desde hace años para normalizar la situación de Pinos y lamenta que algunos sectores solo busquen alimentar polémicas estériles para agitar la bandera del enfrentamiento y el conflicto en torno al puerto de Pinos", ha lamentado el regidor.

La organización agraria COAG lamentó esta semana la decisión judicial, recordando que el Puerto de Pinos "es un bien propiedad del Ayuntamiento de Mieres adquirido para los ganaderos de este municipio en el año 1926". Es, por tanto, "un bien al fin y al cabo de todos los vecinos de Mieres que con sus impuestos contribuyen a su conservación y mantenimiento".

"No podemos tolerar que un conflicto político enquistado con León que se ha judicializado en última instancia y al que somos ajenos los ganaderos, impida el acceso de nuestro ganado en verano a unos pastos que los ganaderos de Mieres llevan utilizando desde hace ya 100 años", aseguran desde COAG.