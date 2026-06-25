Mieres pide disculpas por solicitar información a familias para becas por "un fallo del Ministerio"

Calles de Mieres. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mieres ha pedido este jueves disculpas a las familias que han presentado solicitud para ayudas escolares por solicitarles información por "un fallo del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública".

En una nota de prensa, el consistorio ha explicado que habitualmente las familias dan autorización a la Administración Local para consultar la documentación requerida en la convocatoria "evitando así papeleos innecesarios". Sin embargo, en esta ocasión "un fallo del Ministerio hace que el Ayuntamiento lleve semanas esperando la autorización para acceder a la plataforma que permite la consulta de estos documentos". Para evitar demoras en la convocatoria, el Ayuntamiento ha decidido pedir la presentación de la documentación.

"Lamentamos esta situación y los inconvenientes que supone y pedimos disculpas a las familias, pero no podemos mantener paralizadas estas convocatorias importantes a la espera de una respuesta o una solución por parte del Ministerio que no llega a pesar de llevar semanas exigiéndolas", señala el Gobierno local.

Este requerimiento para presentar los documentos se ha publicado hoy en el Tablón de Anuncios y la Sede Electrónica y las familias tienen ahora diez días hábiles (hasta el 9 de julio) para presentarlos a través de registro, incluyendo en la presentación el número de expediente que aparece en los listados publicados.