Mieres prepara talleres y actividades para el eclipse solar del 12 de agosto

Archivo - 29 March 2025, Spain, Inca: Maria and Adrian observe the sun during the partial solar eclipse in Majorca. Photo: Clara Margais/dpa - Clara Margais/dpa - Archivo

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mieres se prepara para la llegada del eclipse solar total del próximo 12 de agosto. La localidad se encuentra en la franja de máxima visibilidad del fenómeno astronómico y ha designado la base del Picu Polio como punto oficial de observación.

Allí se instalará una carpa de encuentro, habrá guías de interpretación del eclipse, food trucks y venta de gafas especiales para seguir el evento con seguridad.

Antes del fenómeno, el 4 de junio se celebrará un taller formativo sobre eclipses con consejos para disfrutarlo con seguridad. La concejalía de Turismo prevé que el evento atraiga visitantes al concejo, que reúne las condiciones ideales para la observación del eclipse total.