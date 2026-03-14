Mieres saca de la "censura" la obra de teatro de Lope de Vega 'La villana de Getafe'

Cartel de la obra de teatro 'La villana de Getafe'. - AYUNTAMIENTO DE MIERES

OVIEDO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Caja de Resistencia, la iniciativa del Ayuntamiento de Mieres contra la censura en la cultura, tiene este sábado 14 de marzo una nueva cita. Será con la obra de teatro 'La villana de Getafe', de Marcos Toro, una obra que según el Ayuntamiento ha sido "víctima del acoso e intento de censura por ser consideradas algunas partes de la representación actos de insinuación sexual y de perversidad".

Según ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa, se trata de un texto de Lope de Vega "más vigente que nunca", que tiene como tema central "el galanteo impropio entre un noble madrileño y la villana Inés de Getafe, poniendo de manifiesto los prejuicios entre clases sociales y la verdad de los sentimientos a través de una relación absolutamente inusitada para los parámetros sociales de la época".

'La villana de Getafe' se reproducirá este sábado a las 20.00 horas en el Auditorio Teodoro Cuesta en el marco de Caja de Resistencia, con entrada libre hasta completar aforo.